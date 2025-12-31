Sau đường Lê Lợi, Khang Điền muốn chỉnh trang khu vực chợ Bến Thành

Sau khi hoàn thành chỉnh trang đường Lê Lợi, Khang Điền bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM cải tạo, nâng cấp không gian đô thị quanh chợ Bến Thành.

Công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi hoàn thành sau 20 ngày thi công. Ảnh: KDH.

Sáng 31/12, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp cùng CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tổ chức lễ khánh thành công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi (phường Sài Gòn và phường Bến Thành).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá cao vai trò đồng hành và tinh thần chủ động của Khang Điền, khi doanh nghiệp tự nguyện đề xuất và tài trợ kinh phí chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi - một trong những trục giao thông, thương mại và du lịch quan trọng bậc nhất khu vực trung tâm.

Chủ tịch Được cho rằng công trình là minh chứng cho việc có thể tháo gỡ các rào cản thủ tục hành chính nếu có quyết tâm chính trị và sự đồng thuận xã hội. Thay vì thực hiện các quy trình phức tạp, chính quyền TP đã lựa chọn cách làm dựa trên cam kết, sự tin tưởng và ủng hộ của người dân cũng như doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại buổi lễ khánh thành. Ảnh: Liên Phạm.

Lãnh đạo TP.HCM bày tỏ sự bất ngờ khi chỉ sau gần 20 ngày triển khai, diện mạo khu vực đã thay đổi rõ rệt nhờ quá trình quét dọn, tháo dỡ và chỉnh trang được thực hiện khẩn trương, đồng bộ.

"Đây có thể xem là phát pháo đầu tiên cho mô hình hợp tác ba bên: Nhà nước - doanh nghiệp - cộng đồng", ông nói, đồng thời bày tỏ kỳ vọng cách làm này sẽ được lan tỏa, góp phần đưa TP.HCM trở thành đô thị đáng sống, hiện đại hơn.

Ông đề nghị các sở, ngành tiếp tục đồng hành, rút ngắn thủ tục đối với những công trình chỉnh trang đô thị có ý nghĩa, tương tự như các dự án cầu đi bộ, cải tạo cảnh quan đã và đang được triển khai.

Bên cạnh Khang Điền, Chủ tịch Được cũng gửi lời cảm ơn đến các tập đoàn đã có nhiều đóng góp cho thành phố, như Sun Group làm công viên và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19, hay Vingroup triển khai những công trình vì an sinh xã hội từ đợt đại dịch tới nay.

Từ phía đơn vị tài trợ, ông Vương Văn Minh, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền cho biết việc tham gia chỉnh trang đô thị không chỉ là hoạt động xã hội mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp gắn bó lâu dài cùng sự phát triển chung của TP.HCM.

Theo ông Minh, trong năm 2024, Khang Điền đã đồng hành cùng thành phố thực hiện nhiều hạng mục tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Sang 2025, doanh nghiệp tiếp tục tài trợ và trực tiếp triển khai thiết kế - thi công công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, qua đó thể hiện vai trò tiên phong trong mô hình hợp tác hiệu quả giữa Nhà nước - doanh nghiệp - cộng đồng.

Công trình chỉnh trang đường Lê Lợi được triển khai từ ngày 5/12 và hoàn thành sau gần 20 ngày thi công. Các hạng mục chính gồm cải tạo hệ thống vỉa hè, dải phân cách, đồng thời chỉnh trang, sơn mới các căn nhà phố liền kề và chung cư hai bên tuyến đường.

Thời gian tới, Khang Điền mong muốn tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM trong các chương trình chỉnh trang đô thị, nâng cấp không gian công cộng, đặc biệt tại các khu vực, tuyến phố trung tâm mang giá trị văn hóa - du lịch như khu vực chợ Bến Thành, tuyến đường Đồng Khởi và Nguyễn Huệ, trên cơ sở phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển bền vững.