TP.HCM đề xuất làm đầu mối dự án metro Thủ Thiêm - Long Thành

UBND TP.HCM vừa trình HĐND TP đề xuất giao thành phố làm cơ quan có thẩm quyền triển khai tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành với tổng vốn hơn 84.750 tỷ đồng.

Tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài 42 km, có điểm cuối tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa có tờ trình HĐND TP về thống nhất giao UBND thành phố làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành theo phương thức đối tác công tư (PPP), đi qua địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài 42 km, điểm đầu tại ga Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM) và điểm cuối tại ga Long Thành (Đồng Nai). Trên toàn tuyến dự kiến bố trí khoảng 20 ga cùng 1 depot phục vụ khai thác, vận hành. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2025 đến năm 2031.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 84.750 tỷ đồng . Trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư toàn tuyến khoảng 5.500 tỷ đồng .

UBND TP.HCM cho biết theo kế hoạch, sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác thương mại từ giữa năm 2026. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống giao thông kết nối giữa sân bay Long Thành và trung tâm TP.HCM vẫn còn hạn chế.

Do đó, việc kết nối giao thông giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành được Ban chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt do Thủ tướng làm Trưởng ban xác định là dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn hiện nay.

Dự án được xác định là phương án kết nối giao thông chiến lược giữa TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, góp phần tăng cường tính liên kết vùng và rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển của hành khách giữa hai địa phương.

Đặc biệt, tuyến đáp ứng được nhu cầu vận chuyển của các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài khi tới làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

UBND TP.HCM cho rằng việc đầu tư đồng bộ tuyến metro số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm; tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và đưa vào vận hành đồng thời giúp cải thiện hệ thống giao thông đô thị, đáp ứng nhu cầu đi lại bền vững cho người dân.

Khi đó, thời gian di chuyển bằng đường sắt từ trung tâm TP.HCM đến sân bay Long Thành và kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất có thể rút ngắn xuống khoảng 40 phút, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác sân bay Long Thành cũng như hiệu quả đầu tư các tuyến đường sắt đô thị.

UBND TP.HCM nhận định việc sớm đầu tư và hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị là cơ hội giúp TP.HCM mở ra các không gian phát triển mới, tái thiết đô thị theo hướng phát triển bền vững và góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển TP.HCM thành Trung tâm tài chính mang tầm khu vực và quốc tế.

Dự án khi được triển khai sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách ngày càng tăng cao, giảm áp lực lên hệ thống giao thông đường bộ ngày càng quá tải, đặc biệt tại địa phương có mật độ dân số cao như TP.HCM.