TP.HCM dự kiến làm metro nối sân bay Long Thành gần 85.000 tỷ đồng

Đường sắt nối từ Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành có chiều dài 42 km với 20 nhà ga, tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 84.753 tỷ đồng sẽ được đầu tư theo hình thức PPP.

Theo tờ trình của UBND TP.HCM gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP về chủ trương trình HĐND TP.HCM ban hành nghị quyết, thống nhất UBND Thành phố làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường sắt đô thị nối từ Thủ Thiêm đến sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài 42 km. Toàn tuyến có 20 nhà ga và 1 depot. Điểm đầu là ga Thủ Thiêm thuộc phường An Khánh - TP.HCM và điểm cuối là ga Long Thành tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Đồng Nai.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 đến 2031.

Sân bay Long Thành đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến khai thác thương mại giữa năm 2026. Ảnh: Lương Ý.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 84.753 tỷ đồng , trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư toàn tuyến khoảng 5.504 tỷ đồng .

Về phương thức thực hiện, tờ trình cho biết công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện theo quy định tại Luật Đường sắt 2025: Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với dự án đường sắt thực hiện theo phương thức PPP. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tách thành dự án đầu tư công độc lập.

TP.HCM thực hiện dự án đầu tư công độc lập để bồi thường giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật. Phân dự án đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành trên địa bàn TP.HCM tên có thể thay đổi cho phù hợp thực tế triển khai.

Tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện dự án đầu tư công độc lập để bồi thường giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật của dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cũng theo UBND TP.HCM, sân bay Long Thành hoàn thành giai đoạn 1 tháng 12/2025 và có kế hoạch đưa vào khai thác thương mại vào giữa năm 2026. Tuy nhiên, hiện hệ thống giao thông kết nối giữa sân bay Long Thành và trung tâm TP.HCM vẫn còn hạn chế.

Do đó, việc kết nối giao thông giữa 2 sân bay Tân Sơn nhất và Long Thành được Ban chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt - do Thủ tướng làm trưởng ban, xác định là dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn hiện nay.

Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt đã được phê duyệt, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành là phương án kết nối giao thông chiến lược giữa TP.HCM và Đồng Nai, góp phần tăng cường tính liên kết vùng và rút ngắn đáng kể thời gian đi lại của hành khách giữa 2 địa phương.

Đặc biệt, khi dự án hoàn thành sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại của các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài khi tới làm việc tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

TP.HCM dự kiến làm metro nối sân bay Long Thành gần 85.000 tỷ đồng theo phương thức đối tác công tư (PPP). Ảnh minh họa.

Việc đầu tư đồng bộ tuyến metro số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đưa vào vận hành đồng thời, giúp cải thiện hệ thống giao thông đô thị, đáp ứng nhu cầu đi lại bền vững cho người dân; tăng tính kết nối từ các sân bay đến trung tâm TP.HCM.

Bên cạnh đó, hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị cũng là cơ hội giúp TP.HCM mở ra các không gian phát triển mới, tái thiết đô thị theo hướng phát triển bền vững và góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển TP.HCM thành trung tâm tài chính mang tầm khu vực và quốc tế.

Dự kiến thời gian di chuyển bằng đường sắt là khoảng 40 phút.

Theo Nghị định 243 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, dự án PPP thuộc phạm vi quản lý của nhiều cơ quan có thẩm quyền mà có yêu cầu sử dụng vốn nhà nước tham gia, UBND cấp tỉnh của các địa phương sẽ báo cáo HĐND cấp tỉnh, trước khi thống nhất giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền.

Tại cuộc họp ngày 19/12 vừa qua, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM đã đề nghị Sở Tài chính hoàn thiện các thủ tục, trình tự, về giao cơ quan có thẩm quyền đối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Ngày 22/12, Sở Tài chính có công văn báo cáo UBND TP.HCM, về Nghị quyết thống nhất UBND TP.HCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị Thủ Thiêm - Long Thành theo phương thức đối tác công tư, đi qua địa bàn hai Đồng Nai và TP.HCM.

Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM có báo cáo gửi Bộ Xây dựng, về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kết luận của Thủ tướng về các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt. Trong đó có nhiệm vụ ưu tiên đầu tư đường sắt kết nối Tân Sơn Nhất với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Sở cho biết UBND TP.HCM đang phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai bổ sung, cập nhật tuyến Thủ Thiêm - Long Thành thành đường sắt đô thị vào quy hoạch tỉnh/thành phố, quy hoạch chung thành phố, và thực hiện các thủ tục báo cáo HĐND 2 địa phương, thống nhất giao UBND TP.HCM là cơ quan thẩm quyền.

Đồng thời xem xét, giao nhà đầu tư Tập đoàn Trường Hải - Thaco nghiên cứu triển khai tuyến đường sắt Bến Thành - Thủ Thiêm; Thủ Thiêm - Long Thành theo hình thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BT). Dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2030.