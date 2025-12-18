Vì sao sân bay Long Thành được định vị ở TP.HCM trên bản đồ hàng không

Việc Long Thành được gắn với TP.HCM trên hệ thống IATA phản ánh định hướng phát triển đô thị đa sân bay, nơi các sân bay cùng chia sẻ vai trò phục vụ một đại đô thị.

Sân bay Long Thành sẽ chính thức khánh thành vào ngày 19/12, mở ra kỷ nguyên "cất cánh" cho ngành hàng không trong nước. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hệ thống sân bay của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đã chính thức ghi nhận sân bay quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) phục vụ cho vùng đô thị TP.HCM.

Như vậy, khi Long Thành đi vào khai thác, hệ thống bán vé sẽ hiện điểm đến "TP.HCM" với 3 lựa chọn bao gồm Ho Chi Minh City (all airports/tất cả sân bay SGN và LTH), Ho Chi Minh SGN ( sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) và Ho Chi Minh LTH (sân bay quốc tế Long Thành).

Tránh được độ trễ nhận diện

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Đỗ Hồng Cẩm, Cục phó Cục Hàng không cho biết Việt Nam đã đề xuất vấn đề nói trên với IATA và được phía tổ chức quốc tế này chấp thuận. Theo ông Cẩm, điều này mang lại nhiều thuận lợi trong việc quản lý, vận hành sân bay Long Thành, đồng thời mang lại sự tiện lợi cho khách hàng.

Về mặt hành chính, sân bay Long Thành nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, trong cách phân loại của IATA, yếu tố quyết định không phải ranh giới địa lý, mà là vùng phục vụ hành khách, hay còn gọi là catchment area.

Khi Long Thành được gắn với TP.HCM, điều đó có nghĩa IATA xem sân bay này là một phần của hệ thống hạ tầng hàng không phục vụ đại đô thị TP.HCM, tương tự vai trò của Tân Sơn Nhất suốt nhiều thập kỷ qua.

Việc này mang lại lợi ích rất lớn trong giai đoạn Long Thành bắt đầu khai thác. Trên các hệ thống bán vé toàn cầu, hành khách quốc tế khi tìm "Ho Chi Minh City" sẽ thấy các chuyến bay đến cả SGN lẫn LTH, thay vì phải làm quen với một điểm đến hoàn toàn mới.

Điều này giúp Long Thành tránh được độ trễ nhận diện, vấn đề mà nhiều sân bay mới trên thế giới từng gặp phải khi bị xem là sân bay tỉnh hoặc sân bay thứ cấp, khiến các hãng hàng không và hành khách dè dặt trong giai đoạn đầu.

Bên cạnh đó, việc Long Thành nằm chung dưới "Ho Chi Minh City" giúp việc phân bổ chuyến bay linh hoạt hơn. Các đường bay quốc tế dài, đặc biệt là châu Âu, Bắc Mỹ hay Australia, có thể được chuyển dần từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành mà không làm thay đổi điểm đến trong nhận thức của thị trường.

Điều này cũng thuận lợi cho các chuyến bay liên danh, nối chuyến và trung chuyển, khi Long Thành không bị xem là một thành phố hoàn toàn khác.

Xa hơn, quyết định này cho thấy Long Thành không được định vị là sân bay thay thế Tân Sơn Nhất theo nghĩa thuần túy, mà là một phần trong hệ sinh thái hàng không của TP.HCM.

Sân bay Tân Sơn Nhất có thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò sân bay trung tâm cho nội địa và khu vực, trong khi Long Thành trở thành cửa ngõ quốc tế mới, hướng tới chức năng trung chuyển và khai thác tàu bay thân rộng.

Cách làm phổ biến từ Anh đến Nhật, Hàn

Đây là cách tiếp cận quen thuộc của các đô thị hàng không lớn trên thế giới, nơi nhiều sân bay cùng tồn tại và bổ trợ lẫn nhau thay vì triệt tiêu vai trò của nhau.

London là ví dụ kinh điển, với 5 sân bay gồm Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton và London City đều nằm dưới một lựa chọn "London (all airports)". Dù nhiều sân bay cách trung tâm hàng chục km, chúng vẫn cùng phục vụ một đô thị và được thị trường quốc tế mặc định là "bay tới London".

Trong khi đó, Tokyo là trường hợp có nhiều điểm tương đồng với TP.HCM. Sân bay Narita nằm ở tỉnh Chiba, cách trung tâm Tokyo hơn 60 km, từng gây tranh cãi vì khoảng cách xa. Tuy nhiên, nhờ được định vị rõ ràng là sân bay quốc tế của Tokyo, Narita nhanh chóng trở thành cửa ngõ chính cho các đường bay quốc tế, trong khi Haneda đảm nhiệm vai trò nội địa và khu vực. Trên hệ thống bán vé, hành khách chỉ cần chọn "Tokyo" mà không phải bận tâm đến ranh giới hành chính.

Sân bay Narita nằm ở tỉnh Chiba nhưng trên bản đồ hàng không quốc tế vẫn là sân bay thuộc Tokyo. Ảnh: Skytrax.

Seoul cũng có câu chuyện tương tự. Khi sân bay Incheon mới đi vào hoạt động, khoảng cách xa trung tâm từng khiến nhiều người lo ngại. Tuy nhiên, nhờ được gắn chặt với thương hiệu Seoul trong hệ thống hàng không toàn cầu, Incheon nhanh chóng vươn lên thành một trong những sân bay trung chuyển lớn nhất châu Á. Việc này cho thấy trong hàng không, định vị đô thị quan trọng không kém vị trí địa lý.

Tại Trung Quốc, các thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải đều phát triển theo mô hình đa sân bay. Sân bay Đại Hưng của Bắc Kinh hay Phố Đông của Thượng Hải đều được gắn chặt với tên thành phố, dù nằm ngoài khu vực trung tâm. Cách làm này giúp các đô thị duy trì tăng trưởng hàng không mà không làm gián đoạn dòng khách hay gây nhầm lẫn cho thị trường quốc tế.

Đặt Long Thành trong bối cảnh đó, việc mang tên TP.HCM trên hệ thống IATA cho thấy Việt Nam đang đi đúng quỹ đạo của các trung tâm hàng không lớn. Đây không chỉ là câu chuyện của một sân bay mới, mà là bước chuyển của TP.HCM sang mô hình đô thị đa sân bay, đủ sức phục vụ tăng trưởng dài hạn và tham gia sâu hơn vào mạng lưới hàng không toàn cầu.



