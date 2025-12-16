Bầu trời Tân Sơn Nhất được 'cởi trói'

Đây là bước chuẩn bị chiến lược cho cụm sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành trước khi sân bay Long Thành đi vào khai thác thương mại.

Bầu trời sân bay Tân Sơn Nhất được "cởi trói" giúp tăng hiệu quả khai thác và tiết kiệm kinh tế. Ảnh: TIA.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết đã chính thức triển khai thí điểm phương án giảm độ cao khu vực cấm bay VVP4 (khu vực bảo vệ đặc biệt nội đô TP.HCM) từ 3.000 m xuống còn 1.500 m.

Quyết định này được Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu chấp thuận sau quá trình phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Thí điểm này đánh dấu một bước "cởi trói" quan trọng cho vùng trời khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, nơi có mật độ hoạt động bay đông đúc nhất cả nước.

Thời gian thử nghiệm kéo dài từ ngày 19/12/2025 đến hết 31/3/2026, trùng với cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhằm tối ưu hóa vùng trời và mang lại lợi ích "kép" cho hàng không dân dụng.

Việc giảm độ cao khu vực cấm bay VVP4 mang lại kết quả nổi bật trong việc tăng hiệu quả khai thác và tiết kiệm kinh tế.

Với mật độ bay trung bình 750 chuyến cất/hạ cánh hàng ngày tại Tân Sơn Nhất (chủ yếu hướng Bắc và Đông Bắc, chiếm 70%), tàu bay giờ có thể bay thẳng hơn, rút ngắn quãng đường và thời gian lấy độ cao. Ước tính mỗi chuyến bay tiết kiệm 1-3 phút trong giờ cao điểm.

Dựa trên số liệu tính toán của các hãng hàng không, mỗi 11 km (tương đương 1 phút bay) tiết kiệm khoảng 1,6 triệu đồng đối với loại tàu bay A321, 3 triệu đồng đối với loại tàu bay A350, và 2,5 triệu đồng đối với loại tàu bay B787. Với áp dụng chính thức sẽ góp phần giảm chi phí đáng kể cho các hãng hàng không.

Đây còn là bước chuẩn bị chiến lược cho cụm sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành.

Khi sân bay Long Thành được khai thác, với việc khai thác đồng thời cả hai sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành việc giảm độ cao khu vực cấm VVP4 sẽ tạo các không gian linh hoạt, tách biệt luồng bay, giảm xung đột cho các hoạt động bay tại khu vực này.

Thử nghiệm này không chỉ giải tỏa áp lực tức thì cho Tân Sơn Nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2026 mà còn là "chìa khóa" cho bài toán quy hoạch vùng trời khu vực này.

Bên cạnh đó, việc giảm độ cao khu vực cấm bay VVP4 còn giúp cải thiện an toàn bay, bảo vệ môi trường.

Giảm nguy cơ tàu bay HKDD vi phạm khu vực cấm khi thời tiết xấu (mùa mưa từ tháng 5-10 với dông nhiều, trần mây thấp). Điều này giúp giúp tiết kiệm nhiên liệu đồng nghĩa giảm phát thải CO2, phù hợp cam kết "hàng không xanh".

Với mật độ bay dày đặc tại cửa ngõ phía Nam, lợi ích giảm thiểu tác động môi trường sẽ góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững của ngành hàng không dân dụng.

Khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm, VATM sẽ tổng hợp dữ liệu để báo cáo các cơ quan chức năng để xem xét áp dụng chính thức.

Việc phối hợp triển khai thử nghiệm này khẳng định vai trò tiên phong của VATM trong chuẩn bị hạ tầng "mềm" cho kỷ nguyên mới của hàng không Việt Nam.

Với sân bay Long Thành sắp mở cửa, đây là bước đi chiến lược, hứa hẹn nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực, mang lại lợi ích lâu dài cho hành khách và phát triển du lịch - kinh tế - xã hội của Việt Nam.