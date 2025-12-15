Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam ở sân bay Long Thành

Sau hơn 5 năm thi công, sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã chính thức "về đích" bằng việc đón thành công máy bay Boeing 787 Dreamliner của Vietnam Airlines hạ cánh lúc 16h ngày 15/12.

Ở khu vực đài kiểm soát không lưu, các kiểm soát viên không lưu tập trung cao độ điều hành chuyến bay lịch sử. Ảnh: VATM.

Sau khi hạ cánh, máy bay được chào đón bằng nghi thức phun nước từ xe cứu hoả - một nghi thức truyền thống của ngành hàng không. Ảnh: VNA

Sự kiện giữ vai trò quan trọng trong việc đánh giá toàn diện hạ tầng kỹ thuật, quy trình phục vụ và khả năng phối hợp giữa các đơn vị tại sân bay lớn nhất Việt Nam.

Bên cạnh đó, chuyến bay ngày 15/12 có ý nghĩa then chốt trong việc đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho chuyến bay chính thức dự kiến vào ngày 19/12. Ảnh: VNA

Cơ trưởng Trần Tuấn Hưng và cơ phó Nguyễn Anh Tài nhận hoa chúc mừng từ Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà, ghi nhận thành công của chuyến bay đặc biệt này.

Trong quá trình khai thác, Vietnam Airlines và Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã phối hợp kiểm tra các nội dung liên quan đến đường cất hạ cánh, sân đỗ, hệ thống dẫn đường, nhà ga hành khách, dây chuyền phục vụ mặt đất, công tác kỹ thuật và điều hành khai thác.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết việc đưa tàu bay thương mại hạ cánh thành công tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị đưa sân bay vào khai thác, qua đó tạo nền tảng để Long Thành trở thành một trung tâm kết nối hàng không mới của khu vực.

