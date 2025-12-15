Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam ở sân bay Long Thành

  • Thứ hai, 15/12/2025 19:58 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner hạ cánh ở sân bay Long Thành chiều 15/12 đã đánh dấu cột mốc quan trọng và mở ra kỷ nguyên mới cho ngành hàng không Việt Nam.

Khoảnh khắc chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành Boeing 787 Dreamliner mang số hiệu VN5001 là chuyến bay đầu tiên hạ cánh ở sân bay Long Thành, chiều 15/12.
Long Thanh anh 1

Sau hơn 5 năm thi công, sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã chính thức "về đích" bằng việc đón thành công máy bay Boeing 787 Dreamliner của Vietnam Airlines hạ cánh lúc 16h ngày 15/12.

Long Thanh anh 2

Ở khu vực đài kiểm soát không lưu, các kiểm soát viên không lưu tập trung cao độ điều hành chuyến bay lịch sử. Ảnh: VATM.

Long Thanh anh 3

Sau khi hạ cánh, máy bay được chào đón bằng nghi thức phun nước từ xe cứu hoả - một nghi thức truyền thống của ngành hàng không. Ảnh: VNA
Long Thanh anh 4

Sự kiện giữ vai trò quan trọng trong việc đánh giá toàn diện hạ tầng kỹ thuật, quy trình phục vụ và khả năng phối hợp giữa các đơn vị tại sân bay lớn nhất Việt Nam.

Long Thanh anh 5

Bên cạnh đó, chuyến bay ngày 15/12 có ý nghĩa then chốt trong việc đánh giá toàn diện công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho chuyến bay chính thức dự kiến vào ngày 19/12. Ảnh: VNA
Long Thanh anh 6

Cơ trưởng Trần Tuấn Hưng và cơ phó Nguyễn Anh Tài nhận hoa chúc mừng từ Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà, ghi nhận thành công của chuyến bay đặc biệt này.
Long Thanh anh 7

Trong quá trình khai thác, Vietnam Airlines và Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã phối hợp kiểm tra các nội dung liên quan đến đường cất hạ cánh, sân đỗ, hệ thống dẫn đường, nhà ga hành khách, dây chuyền phục vụ mặt đất, công tác kỹ thuật và điều hành khai thác.
Long Thanh anh 8

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết việc đưa tàu bay thương mại hạ cánh thành công tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị đưa sân bay vào khai thác, qua đó tạo nền tảng để Long Thành trở thành một trung tâm kết nối hàng không mới của khu vực.

Chuyến bay 'xông đất' Long Thành được theo dõi nhiều nhất thế giới

Khoảng 16h ngày 15/12, chuyến bay mang số hiệu VN5001 được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành.

6 giờ trước

Điều đặc biệt của chuyến bay 'xông đất' Long Thành chiều nay

Cơ trưởng Trần Tuấn Hưng sẽ cầm lái chiếc Boeing 787-9 cất cánh từ Tân Sơn Nhất, dự kiến hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 15h40 hôm nay (15/12).

9 giờ trước

Chiếc máy bay 'xông đất' sân bay Long Thành chiều nay

Máy bay Boeing của Vietnam Airlines sẽ bay chuyến Tân Sơn Nhất - Long Thành, trở thành máy bay thương mại đầu tiên hạ cánh ở sân bay này.

17 giờ trước

