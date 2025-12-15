Chiếc máy bay 'xông đất' sân bay Long Thành chiều nay

Máy bay Boeing của Vietnam Airlines sẽ bay chuyến Tân Sơn Nhất - Long Thành, trở thành máy bay thương mại đầu tiên hạ cánh ở sân bay này.

Máy bay Boeing của Vietnam Arlines sẽ "xông đất" sân bay Long Thành. Ảnh: VNA.

Theo kịch bản và kế hoạch do Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng, chuyến bay kỹ thuật tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được tổ chức vào chiều nay (15/12), nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện năng lực khai thác của sân bay trước khi đón chuyến bay chính thức ngày 19/12.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, chuyến bay mang số hiệu VN5001 sẽ cất cánh từ Tân Sơn Nhất (SGN) lúc 15h và hạ cánh xuống Long Thành lúc 15h40 cùng ngày.

Sau đó, chuyến bay lượt về mang số hiệu VN5002 sẽ rời Long Thành lúc 18h00 và quay về Tân Sơn Nhất lúc 18h40 cùng ngày.

Chuyến bay được khai thác bằng tàu bay thân rộng Boeing 787-9, số đăng ký VN-A863.

Chuyến bay kỹ thuật có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá thực tế toàn bộ điều kiện khai thác bay, bao gồm hệ thống dẫn đường, thông tin, liên lạc; quy trình tiếp nhận, điều phối tàu bay; hoạt động của hệ thống chiếu sáng đường băng, sân đỗ; cũng như sự phối hợp của các lực lượng điều hành bay tại Long Thành.

Đây là bước quan trọng nhằm bảo đảm sân bay đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn, an ninh trước khi chính thức đi vào hoạt động.

Hành trình thử nghiệm sẽ được Vietnam Airlines khai thác theo các đường bay tiêu chuẩn được phê duyệt cho hoạt động kỹ thuật, gồm các đường L637, L643, M768, W1 và N500 cho cả hai chiều bay giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Hiệu lực phép bay được duy trì trong khung thời gian linh hoạt -12/+24 giờ để bảo đảm điều kiện tổ chức bay thuận lợi.

Chiều 14/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới kiểm tra, đôn đốc, tặng quà, động viên các lực lượng tham gia triển khai dự án sân bay Long Thành và một số dự án đường cao tốc, đường kết nối với sân bay.

Lãnh đạo Chính phủ đánh giá dự án đang thay đổi theo từng ngày, từng tuần, từng tháng. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành 8 hạng mục quan trọng, trong đó có nhà ga hành khách - được ví như "trái tim", và đài kiểm soát không lưu - "bộ óc" của sân bay.

Hiện nay, đường băng đã sáng đèn, đủ điều kiện cất hạ cánh. Hạ tầng điện với công suất 80 MW, cùng hạ tầng nước, hạ tầng xăng dầu, hạ tầng thông tin liên lạc và các đường vào sân bay cũng cơ bản hoàn thành. Các hạng mục như ống lồng hành khách, trồng cây các khu vực trong sân bay đang được khẩn trương hoàn thiện.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc phối hợp với ACV, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cùng các cơ quan liên quan hoàn thiện kịch bản, kế hoạch chi tiết chuyến bay kỹ thuật ngày 15/12 và chuyến bay chính thức đầu tiên ngày 19/12.