Doanh nghiệp liên quan Tân Hoàng Minh mất tư cách công ty đại chúng

UBCKNN báo hủy tư cách công ty đại chúng với CTCP Tổng Bách Hóa, doanh nghiệp duy nhất trong hệ sinh thái Tân Hoàng Minh từng có cổ phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Công ty thuộc hệ sinh thái Tân Hoàng Minh vừa bị UBCKNN hủy tư cách công ty đại chúng. Ảnh: Tân Hoàng Minh.

Ngày 8/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Công văn số 157/UBCK-GSĐC, thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với CTCP Tổng Bách Hóa (UPCoM: TBH).

Theo thông tin từ UBCKNN, CTCP Tổng Bách Hóa được thành lập ngày 13/9/2004, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được thay đổi lần thứ 10 vào ngày 5/12/2024. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại số 38 Phan Đình Phùng, phường Ba Đình, TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc là ông Hoàng Trung Kiên.

CTCP Tổng Bách Hóa tiền thân là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thương mại, dịch vụ kho bãi và bất động sản.

Tại thời điểm cuối năm 2021, Tổng Bách Hóa có quy mô vốn điều lệ hơn 930 tỷ đồng , trong đó CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Thanh - đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh - nắm giữ tới 96,65% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nhiều năm liền không mấy khả quan, doanh thu sụt giảm mạnh và thậm chí ghi nhận lỗ gộp.

Theo bản công bố thông tin năm 2021, trong giai đoạn 2009-2021, hoạt động kinh doanh của Tổng Bách Hóa liên tục gặp khó khăn do các mảng kinh doanh chủ lực suy giảm, trong khi doanh nghiệp phát sinh nợ quá hạn tại ngân hàng.

Từ năm 2014, công ty phải nhận hỗ trợ tài chính thông qua các khoản vay từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh nhằm duy trì hoạt động liên tục. Đến năm 2019, Tổng Bách Hóa từng vay ngắn hạn ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh - số tiền hơn 11 tỷ đồng .

Năm 2021 cũng là thời điểm cuối cùng doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính cho đến nay và trong năm này, Tổng Bách Hóa ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận sau thuế lên tới 709 tỷ đồng , trong khi doanh thu thuần đạt 4,5 tỷ đồng .

Nguyên nhân chủ yếu đến từ doanh thu tài chính tăng đột biến, từ mức 6,8 triệu đồng lên hơn 791 tỷ đồng , bao gồm lãi cho vay gần 39 tỷ đồng , cổ tức và lợi nhuận từ CTCP Cung điện Mùa Đông hơn 257 tỷ đồng , cùng khoản lợi nhuận từ bán vốn lên tới 495 tỷ đồng .

Nhờ diễn biến tích cực này, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp được cải thiện mạnh, từ mức gần âm 416 tỷ đồng lên 1.193 tỷ đồng tại ngày 31/12/2021.

Về cổ phiếu TBH, mã cổ phiếu này chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM từ tháng 8/2021. Trong giai đoạn cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, trùng với thời điểm nhóm Tân Hoàng Minh đẩy mạnh phát hành trái phiếu, cổ phiếu TBH ghi nhận nhịp tăng mạnh, có thời điểm vượt mốc 100.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, sau khi các sai phạm liên quan đến Tân Hoàng Minh bị khởi tố và điều tra, cổ phiếu TBH nhanh chóng lao dốc, thanh khoản suy giảm mạnh và thị giá rơi xuống mức thấp.