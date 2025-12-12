Đồng Nai cấp bách mở đường kết nối sân bay Long Thành

Đồng Nai vừa thông qua loạt công trình vượt sông và metro, nhằm cấp bách bổ sung thêm hành lang kết nối sân bay Long Thành khi sân bay chính thức vận hành thương mại.

Đồng Nai tức tốc triển khai loạt dự án hạ tầng để tăng cường kết nối đến sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trong khi các hạng mục tại dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành bước vào giai đoạn tăng tốc để kịp đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên ngày 19/12 và hướng tới khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026, tỉnh Đồng Nai cũng đồng thời triển khai loạt dự án giao thông quy mô lớn để tăng cường kết nối với sân bay này.

Hai công trình cấp bách vừa được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua chủ trương đầu tư là cầu Cái Lát và cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2). Hai cây cầu được đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BT và được lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế trường hợp đặc biệt nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Bên cạnh đó, Đồng Nai còn thực hiện tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) kéo dài đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành.

Khởi công 2 cây cầu vào năm 2026

Dự án cầu Cát Lái thuộc nhóm A, công trình cấp đặc biệt, gồm cầu và đường giao thông với tổng chiều dài hơn 11,6 km. Điểm đầu dự án tại phường Cát Lái (TP.HCM), điểm cuối giao đường cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án gần 18.300 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay).

Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP là nhà đầu tư đề xuất dự án. Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu khởi công cầu Cát Lái ngay trong năm 2026, hoàn thành sau 3 năm. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tạo cú hích cho đô thị mới Nhơn Trạch và trở thành mắt xích quan trọng trên hành lang kết nối từ sân bay quốc tế Long Thành đến TP.HCM thông qua trục 25C.

Khu vực dự kiến xây cầu Cát Lái vượt sông Đồng Nai gần các cụm cảng Cát Lái, Đồng Nai, Bình Dương cũ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tương tự, cầu Long Hưng cũng thuộc dự án nhóm A, công trình cấp đặc biệt, gồm cầu và tuyến dài 9,8 km; trong đó phần cầu dài khoảng 3,5 km, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư công trình khoảng 11.500 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay).

Cầu nối từ phường Long Phước (TP.HCM) qua phường Tam Phước, giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (tỉnh Đồng Nai). Điểm đầu giao đường Vành đai 3 TP.HCM tại nút giao Gò Công (Km1+500) đến điểm cuối dự án giao với Quốc lộ 51.

Công trình dự kiến thi công giai đoạn 2026-2028. HĐND tỉnh đã chấp thuận giao Liên danh CC1 (Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP, CTCP Đầu tư CC1 và CTCP Hạ tầng và Năng lượng Miền Nam) làm nhà đầu tư đề xuất dự án.

Khi hoàn thành, cầu Long Hưng sẽ trở thành một hướng kết nối mới từ phía bắc và đông bắc TP.HCM sang Đồng Nai, giúp giảm tải cho xa lộ Hà Nội và cao tốc Long Thành - Dầu Giây vốn có áp lực giao thông lớn.

Dù tỉnh Đồng Nai giáp ranh TP.HCM và có lợi thế rõ rệt về giao thông đường bộ, hai địa phương lại bị ngăn cách mạnh bởi hệ thống sông lớn như Đồng Nai, Lòng Tàu, Đồng Tranh và Thị Vải. Việc xây dựng các cây cầu mới được xem là giải pháp then chốt để hoàn thiện mạng lưới kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế giữa hai địa phương; đặc biệt trong lúc sân bay Long Thành chuẩn bị bước vào giai đoạn khai thác thương mại.

Tuyến metro từ TP.HCM đến Đồng Nai sẽ được triển khai từ năm nay

Cùng với TP.HCM, hai địa phương đang tích cực phối hợp thực hiện dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai (sẽ xây dựng tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1) và sân bay Long Thành.

Sau khi xem xét đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai, HĐND tỉnh này đã chấp thuận giao UBND Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án.

Dự án metro kéo dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai đầu mối hàng không lớn nhất phía Nam; đồng thời giảm tải cho hệ thống đường bộ vốn đang chịu áp lực lớn.

Đồng Nai dự kiến triển khai dự án kéo dài tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đến sân bay Long Thành trong giai đoạn 2025-2029. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tuyến bắt đầu từ ga S0 (Tân Vạn), vượt sông Đồng Nai, đi dọc Quốc lộ 1 và kết nối vào ga SC (Trung tâm hành chính mới tỉnh Đồng Nai). Từ đây, tuyến theo hành lang quy hoạch đường sắt Biên Hòa - Long Thành, chạy dọc ĐT.771, cắt cao tốc TP.HCM -Long Thành, kết nối vào ga SA rồi tiếp tục theo hành lang đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành vào sân bay Long Thành.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 41,4 km bao gồm 3 đoạn chính: Đoạn 1 từ ga S0 đến SC, chiều dài khoảng 6,1 km; đoạn 2 từ SC đến ga SA, chiều dài khoảng 28,2 km; đoạn 3 (đoạn vào sân bay) dài khoảng 7,1 km.

Tốc độ thiết kế tối đa là 120 km/h (90 km/h trong hầm) và tốc độ vận hành tối đa là 110 km/h (80 km/h trong hầm). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 60.200 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 4.300 tỷ đồng ). Thời gian triển khai giai đoạn 2025-2029.

Trước đó, ngày 5/12, tỉnh Đồng Nai kiến nghị cho phép dự án này được áp dụng các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188/2025/QH15. Theo UBND tỉnh Đồng Nai, nếu kiến nghị trên được chấp thuận, dự án sẽ có đầy đủ cơ sở pháp lý để triển khai, đồng thời phù hợp với yêu cầu mở rộng hạ tầng giao thông công cộng của vùng.

Khi đó, tỉnh có thể đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án, huy động hiệu quả hơn các nguồn lực xã hội và khai thác quỹ đất theo mô hình TOD, tạo động lực phát triển đô thị - dịch vụ - thương mại dọc trục kết nối TP.HCM - Đồng Nai - sân bay Long Thành.



