Thủ tướng yêu cầu khai thác thương mại sân bay Long Thành đầu năm 2026

Dự án sân bay Long Thành sẽ khai thác chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12 và khai thác bay thương mại đầu năm 2026.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc năm nay. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải vừa chủ trì phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng nêu rõ thời gian còn lại của năm 2025 chỉ còn 20 ngày và đến ngày 19/12 chỉ còn 10 ngày, trong khi nhiều dự án, công trình còn khối lượng công việc lớn cần phải hoàn thành.

Quán triệt tinh thần "thần tốc, táo bạo hơn nữa", Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý, nhà thầu tập trung cao độ, chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan mặt bằng, vật liệu xây dựng… nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất.

Các chủ thể liên quan phải giải quyết đầy đủ, dứt điểm chế độ, chính sách, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xử lý nghiêm vi phạm, những người làm không tốt và khen thưởng, động viên những người làm tốt.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc và khoảng 1.700 km đường bộ ven biển.

Với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan chủ quản các dự án thành phần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, khẩn trương rà soát các công việc còn lại, xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết để bảo đảm khai thác chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12 và tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình, tổ chức khai thác thử để bảo đảm khai thác thương mại vào đầu năm 2026.

Về công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành dịp 19/12, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan tiến hành rà soát, đăng ký bổ sung các công trình, dự án bảo đảm các thủ tục, điều kiện khánh thành, khởi công theo quy định.

Sân bay Long Thành dự kiến được đưa vào khai thác thương mại ngay đầu năm 2026. Ảnh: Quỳnh Danh.

Về nguồn vốn, Bộ Tài chính căn cứ tiến độ các dự án và các đề xuất để bố trí nguồn lực. Các địa phương cũng phải chủ động bố trí. Các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bảo hành, bảo trì các dự án theo quy định.

Để đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án làm cơ sở triển khai giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chủ quản khẩn trương lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đường Bắc Kạn - Cao Bằng, Hòa Bình - Mộc Châu (Km0 - Km19), Cam Lộ - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Kon Tum.

Đồng thời, đẩy nhanh thủ tục đầu tư, triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án Bắc Kạn - Cao Bằng, Hòa Bình - Mộc Châu (Km0 - Km19), Cam Lộ - Lao Bảo, Vinh - Thanh Thủy, Quảng Ngãi - Kon Tum, mở rộng cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, đường kết nối sân bay Gia Bình.

Với các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2026, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và các địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư huy động nhân sự, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ hoàn thành.

Các bộ, ngành chủ động triển khai các nhiệm vụ, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn địa phương giải quyết các vướng mắc trong triển khai, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.