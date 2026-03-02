Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất ngày 31/3

Cơ quan thuế lưu ý người lao động đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN cần hoàn tất hồ sơ chậm nhất ngày 31/3 để tránh phát sinh vi phạm.

Người lao động cần lập giấy ủy quyền quyết toán thuế theo mẫu quy định và nộp cho tổ chức trả thu nhập trước thời hạn quyết toán. Ảnh: Nam Khánh.

Cơ quan thuế vừa có lưu ý về thời hạn ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập năm 2025, trong đó nhấn mạnh người lao động có nhu cầu ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay cần hoàn tất hồ sơ chậm nhất vào ngày 31/3.

Theo Cục Thuế, việc ủy quyền quyết toán chỉ áp dụng với một số trường hợp đủ điều kiện. Cụ thể, cá nhân phải có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, đang làm việc tại đơn vị trả thu nhập vào thời điểm ủy quyền và chỉ có thêm thu nhập vãng lai bình quân không quá 10 triệu đồng/tháng trong năm, đã bị khấu trừ thuế 10% tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán phần thu nhập này.

Ngược lại, người nộp thuế sẽ không được ủy quyền trong trường hợp có thu nhập từ nhiều nơi nhưng không đáp ứng điều kiện nêu trên, có nhu cầu quyết toán thu nhập vãng lai, hoặc phát sinh các khoản thu nhập từ kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, chứng khoán, trúng thưởng. Ngoài ra, cá nhân thuộc diện giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo, hoặc là cá nhân không cư trú tại Việt Nam cũng phải trực tiếp thực hiện quyết toán với cơ quan thuế.

Về thủ tục, người lao động cần lập giấy ủy quyền quyết toán thuế theo mẫu quy định và nộp cho tổ chức trả thu nhập trước thời hạn quyết toán. Doanh nghiệp sẽ căn cứ hồ sơ ủy quyền để tổng hợp, kê khai và nộp hồ sơ quyết toán thay cho người lao động theo quy định hiện hành.

Cơ quan thuế cho biết việc quyết toán thuế TNCN năm 2025 tiếp tục áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần gồm 7 bậc. Mức giảm trừ gia cảnh hiện nay vẫn là 11 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc. Người nộp thuế cần chủ động rà soát điều kiện và thời hạn để tránh sai sót hoặc bị xử phạt do nộp hồ sơ không đúng quy định.