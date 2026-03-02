Giá vàng thế giới lên gần 5.400 USD sau khi Mỹ - Israel tấn công Iran

Giá vàng thế giới bật tăng sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran, làm leo thang căng thẳng địa chính trị và gia tăng bất ổn kinh tế toàn cầu.

Trong phiên giao dịch ngày 1/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng một mạch lên 5.371,9 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 1/3 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng một mạch 93,7 USD lên 5.371,9 USD /ounce, thậm chí có thời điểm leo lên mốc 5.388 USD /ounce. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất mà kim loại quý ghi nhận trong một tháng qua, sau khi lập đỉnh kỷ lục 5.600 USD /ounce vào ngày 29/1. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng tăng 2,2% lên 5.362,3 USD /ounce.

Vào tuần trước, trên biểu đồ giá vàng hàng ngày, kim quý có biên độ dao động hẹp quanh vùng 5.100- 5.200 USD /ounce, trước khi bứt phá mạnh vào phiên cuối tuần khi thông tin về việc Mỹ sơ tán nhân sự khỏi Trung Đông đã kích hoạt làn sóng mua vào khiến giá vàng tăng vọt.

Vàng, một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, đã liên tiếp lập các mức đỉnh kỷ lục trong năm nay do bất ổn chính trị và kinh tế toàn cầu gia tăng.

Về tình hình chính trị, Israel đã phát động một làn sóng không kích mới vào Tehran hôm 1/3 (giờ địa phương) và Iran cũng đã đáp trả bằng các đợt phóng tên lửa dồn dập, chỉ một ngày sau khi Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng, đã đẩy Trung Đông và nền kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng bất ổn sâu sắc hơn, theo Reuters.

"Vàng có lẽ là thước đo tốt nhất phản ánh mức độ bất ổn toàn cầu. Chúng ta nên kỳ vọng vàng sẽ được định giá lại ở các mức kỷ lục mới khi bước vào một kỷ nguyên bất ổn địa chính trị hoàn toàn mới", nhà phân tích độc lập Ross Norman nhận định.

Đợt tăng giá mới nhất nối tiếp mức tăng 64% trong năm 2025, được thúc đẩy bởi hoạt động mua mạnh từ các ngân hàng trung ương, dòng vốn đổ vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Tuần trước, J.P. Morgan và Bank of America tái khẳng định rằng giá vàng có thể tiến tới mốc quan trọng 6.000 USD /ounce. Trong đó, J.P. Morgan dự báo nhu cầu đủ mạnh từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư có khả năng đẩy giá vàng lên 6.300 USD /ounce vào cuối năm 2026.

Mặt khác, dữ liệu công bố hôm 27/2 (giờ Mỹ) cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 1 tăng cao hơn dự kiến, do đó thị trường cho rằng lạm phát có thể gia tăng trong những tháng tới.

Hiện, nhà đầu tư cũng đang theo dõi loạt dữ liệu thị trường lao động trong tuần này, bao gồm báo cáo việc làm ADP, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp.

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1,75% lên 95,41 USD /ounce và có thời điểm chạm mốc 96,3 USD /ounce trong phiên giao dịch. Ngoài ra, giá bạch kim giao ngay tăng 1,19% lên 2.389 USD /ounce, trong khi palladium tăng nhẹ 0,11% lên 1.773 USD /ounce.