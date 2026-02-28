Giá vàng thế giới cao nhất tháng 2

Giá vàng thế giới tăng lên gần mức cao nhất trong một tháng và đang hướng tới tháng tăng thứ 7 liên tiếp, được hỗ trợ bởi diễn biến sau khi Mỹ và Iran gia hạn đàm phán hạt nhân.

Chốt phiên giao dịch 27/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng lên 5.278,2 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 27/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng một mạch 94,3 USD lên 5.278,2 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng chốt phiên tăng 1% lên 5.247,9 USD /ounce.

Tính từ đầu tháng 2 đến nay, giá kim loại quý đã tăng 7,6% và nhích hơn 3% nếu tính trong một tuần gần nhất. Trước đó, vàng từng lập đỉnh lịch sử 5.600 USD /ounce vào cuối tháng 1, nhưng sau đó đã lao dốc một mạch về vùng 4.400 USD /ounce.

Kim loại quý bắt đầu tuần giao dịch ở 5.180 USD /ounce, sau đó tăng vọt lên mốc 5.208 USD /ounce. Đây cũng là lần đầu tiên giá vàng trở lại mốc 5.200 USD /ounce kể từ đợt lao dốc mạnh từ cuối tháng 1. Trong các ngày còn lại của tuần, kim loại quý liên tục trồi sụt và có biên độ dao động hẹp quanh vùng 5.150- 5.200 USD /ounce, khi nhà đầu tư theo dõi sát tin tức về căng thẳng địa chính trị giữ Mỹ và Iran.

"Có rất nhiều lo ngại xung quanh tình hình địa chính trị. Mọi yếu tố đều đang cho thấy xác suất cao xảy ra một chiến dịch quân sự vào cuối tuần, vì vậy thị trường chuyển sang trạng thái né tránh rủi ro và tìm đến tài sản an toàn", Phillip Streible, Giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, cho biết.

Mỹ và Iran ngày 26/2 (giờ địa phương) đã tiến hành vòng đàm phán gián tiếp thứ ba tại Geneva, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép lên Tehran bằng cảnh báo về khả năng hành động quân sự.

Đáng chú ý, các bên trung gian cho biết cuộc trao đổi lần này đã đạt được "tiến triển đáng kể". Bộ trưởng Ngoại giao Oman Sayyid Badr Albusaidi, quốc gia giữ vai trò trung gian, cho biết trên mạng xã hội X rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã kết thúc với kết quả tích cực.

Đồng thời, ông Albusaidi cho biết các bên sẽ sớm nối lại đối thoại sau khi tham vấn tại thủ đô của mỗi nước. Các cuộc thảo luận cấp kỹ thuật dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Vienna.

Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem cũng cho phép các nhân viên không thiết yếu và gia đình rời khỏi Israel do lo ngại về an toàn, theo Reuters.

Về tài chính, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, làm tăng sức hấp dẫn của vàng, tài sản không sinh lãi, nhờ chi phí cơ hội nắm giữ giảm xuống.

Theo Streible, mục tiêu tăng giá tiếp theo của vàng có thể ở mốc 5.450 USD /ounce, trong khi vùng hỗ trợ quan trọng nằm gần 5.120 USD /ounce. Thị trường hiện định giá khoảng 42% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 6.

Ở diễn biến khác, dữ liệu từ Cục Thống kê và Điều tra Dân số Hong Kong (Trung Quốc) cho thấy nhập khẩu vàng ròng của Trung Quốc qua Hong Kong trong tháng 1 tăng 68,7% so với tháng 12/2025.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc cũng đã hành động để kiềm chế đà tăng của đồng nhân dân tệ bằng cách gỡ bỏ quy định dự trữ rủi ro đối với hợp đồng kỳ hạn ngoại hối, qua đó khuyến khích hoạt động mua USD nhiều hơn.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 4,8% lên 92,6 USD /ounce và hướng tới mức tăng 9,7% trong tháng. Ngoài ra, giá bạch kim tăng 3,4% lên 2.350,34 USD /ounce, trong khi palladium giảm 0,5% xuống 1.775,31 USD /ounce. Cả 2 kim loại này đều đang trên đà ghi nhận mức tăng trong tháng.