Chủ tịch TP.HCM: Đổi mới tư duy điều hành để hút nhà đầu tư lớn

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, để thu hút nhà đầu tư mới và kéo nhà đầu tư cũ quay trở lại, TP.HCM phải đổi mới tư duy điều hành và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị tổng kết chiều 27/2. Ảnh: UBND TP.HCM.

Chiều 27/2, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Bính Ngọ 2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho tháng 3.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết trong tháng 2, kinh tế thành phố tiếp tục có nhiều tín hiệu khởi sắc. Lĩnh vực dịch vụ, tiêu dùng phục hồi tích cực; đáng chú ý, hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh cả về doanh thu lẫn lượng khách.

Tuy nhiên, người đứng đầu UBND TP.HCM nhận định nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề khi thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 10%. Để đạt được con số này, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt quy mô lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Để thực hiện mục tiêu này, TP.HCM phải xác định rõ các nhóm động lực. Trong đó, ngoài tiếp tục tập trung triển khai động lực truyền thống như đầu tư công, xuất khẩu và tiêu dùng, các động lực mới liên quan đến phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và Trung tâm Tài chính Quốc tế, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cũng cần được đầu tư phát triển mạnh mẽ.

Theo lãnh đạo TP.HCM, các cơ chế, chính sách đặc thù do Trung ương ban hành thời gian qua đã tạo cú hích rõ rệt cho thành phố. Chủ tịch UBND TP.HCM dẫn chứng nhiều dự án tồn đọng hàng chục năm nay đã được tháo gỡ, nhiều siêu dự án, dự án chiến lược được tiếp nhận đầu tư trong thời gian rất nhanh, chỉ trong vòng 1-2 tháng.

Để thu hút nhà đầu tư lớn mới và kéo nhà đầu tư cũ quay trở lại TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh thành phố đang đổi mới tư duy điều hành theo hướng quản lý theo hiệu quả, hành chính phục vụ; tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu sở, ban, ngành được nâng cao…

Ông Được cho biết qua khảo sát thực tế nhân dịp đầu xuân, các doanh nghiệp đều có tâm lý muốn mở rộng đầu tư mới.

“Từng sở ngành phải thông thoáng, phải chuyên nghiệp, phải đúng quy định pháp luật nhưng phải nhanh, đơn giản thì nhà đầu tư mới đến với mình. Nếu chúng ta không cải cách, thì chắc chắn nhà đầu tư sẽ không mạnh dạn đầu tư”, Chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu lãnh đạo sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tinh thần phục vụ với phương châm “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”; đồng thời giữ môi trường đầu tư thông thoáng, chuyên nghiệp, vừa đúng quy định, vừa nhanh, đơn giản để thu hút nhà đầu tư.

Trong tháng 3, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu triển khai ngay các công việc đã có kế hoạch như Chỉ thị 01, Chỉ thị 02, kế hoạch tăng trưởng hai con số của UBND TPHCM…; đồng thời thực hiện thành công bầu cử ĐBQH khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương chuyển trạng thái từ hoàn thành nhiệm vụ sang tạo bứt phá, phấn đấu để thành phố tăng trưởng hai con số, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế.