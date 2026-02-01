Thủ tướng chỉ đạo khởi công loạt cao tốc nửa đầu năm nay

Thủ tướng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh thủ tục, chuẩn bị khởi công loạt dự án cao tốc vào dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

Dự án thành phần 1 (đoạn qua Đồng Nai) tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến hoàn thành vào tháng 5. Ảnh: Quỳnh Danh.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 89 ngày 26/2 kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 23 về các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Đối với các dự án đường bộ cao tốc đã thông xe kỹ thuật dịp 19/12/2025, Thủ tướng yêu cầu TP.HCM và các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Tây Ninh cần xác định việc hoàn thành các dự án là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong chỉ đạo điều hành.

Các địa phương này cần quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu huy động tối đa nguồn lực tài chính, thiết bị, bổ sung dây chuyền thi công, khắc phục điều kiện thời tiết, tổ chức thi công "3 ca 4 kíp" để hoàn thành các dự án đã thông xe kỹ thuật sớm nhất có thể.

Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tổ chức thi công "3 ca 4 kíp" để hoàn thành đồng bộ các hạng mục còn lại (đường gom, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí, kiểm soát tải trọng xe, ITS...) tại các dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông và dự án đã thông xe kỹ thuật để đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các địa phương liên quan, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và các chủ đầu tư rà soát, đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư theo quy mô phân kỳ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 20/1/2025.

UBND tỉnh Quảng Trị nghiên cứu rà soát danh mục dự án đề xuất đầu tư bằng vốn trung hạn 2026-2030 bảo đảm đúng tiêu chí, nguyên tắc theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, trong đó ưu tiên nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc nối từ cảng Mỹ Thủy đến cửa khẩu Lalay.

Các tỉnh Cao Bằng, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu khẩn trương hoàn thiện thủ tục để phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đường bộ cao tốc trên địa bàn tỉnh các dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (Km0 - Km19), cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng... và phấn đấu hoàn thành trong quý I/2026.

TP.HCM và các tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu kỹ thuật các dự án Vinh - Thanh Thủy, dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Vành đai 4 TP.HCM, Hòa Lạc - Hòa Bình, phấn đấu khởi công các dự án này dịp 19/5.

TP.HCM cũng được giao khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 1 cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, hoàn thành trong tháng 4.

Đối với các dự án đang thực hiện đầu tư, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh khẩn trương hoàn thành thủ tục để bàn giao phần mặt bằng còn lại của dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội trong quý I/2026.

TP.HCM, Cần Thơ và các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, An Giang, Cà Mau cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, chủ động giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân để xử lý dứt điểm các vướng mắc nhằm bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh trong tháng 2.

TP Hà Nội và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long căn cứ quy định pháp luật, trong đó có Nghị quyết 66.4/2025/NQ-CP, khẩn trương cấp phép, nâng công suất mỏ vật liệu theo cơ chế đặc thù nhằm bảo đảm nguồn vật liệu đắp nền cho các dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Mỹ Thuận - Cần Thơ, bảo đảm không ảnh hưởng tới tiến độ các dự án.

Thủ tướng đồng thời lưu ý TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, An Giang, Vĩnh Long tiếp tục ưu tiên hỗ trợ nguồn vật liệu đá cho các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026 trên địa bàn.