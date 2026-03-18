Bitcoin quay đầu rớt thảm

  • Thứ tư, 18/3/2026 22:16 (GMT+7)
Bitcoin giảm trở lại sau khi áp lực đề phòng rủi ro lan rộng trên thị trường toàn cầu trước những biến động ở khu vực Trung Đông.

Bitcoin trôi tuột xuống sát mốc 71.000 USD. Ảnh: Finbold.

Theo Bloomberg, Bitcoin đã rút lui khỏi mức đỉnh cao nhất trong vòng 6 tuần khi làn sóng né tránh rủi ro lan rộng giữa lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể leo thang.

Đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới có thời điểm giảm gần 4% xuống quanh 71.000 USD. Trước đó, đầu tuần này, Bitcoin từng leo lên gần 76.000 USD, mức cao nhất kể từ đầu tháng 2.

Các đồng tiền số vốn hóa nhỏ hơn cũng đồng loạt suy yếu, điển hình như Ethereum và Solana đều giảm khoảng 5%.

Hanson Birringer, Giám đốc điều hành tại Flowdesk, cho biết thị trường đã chuyển sang trạng thái né rủi ro sau các báo cáo về việc Israel tấn công cơ sở dầu khí South Pars tại Iran. Ông nhận định đà suy yếu của tiền mã hóa còn chịu tác động kép từ làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán.

Bitcoin lao dốc mạnh trong 24 giờ qua. Ảnh: CoinMarketCap.

Diễn biến điều chỉnh này cũng phản ánh xu hướng quen thuộc trong những tuần gần đây, khi các nhịp tăng vượt mốc 70.000 USD của Bitcoin thường không duy trì được động lực. Theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Glassnode, các nhà đầu tư ngắn hạn liên tục chốt lời ở vùng giá này, khiến đà tăng bị “hấp thụ” trước khi có thể bứt phá.

Hiện Bitcoin vẫn thấp hơn khoảng 40% so với mức đỉnh lịch sử gần 126.000 USD thiết lập vào đầu tháng 10/2025. Nhu cầu đầu tư tiền số suy yếu trong bối cảnh triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ thay đổi, bất ổn địa chính trị gia tăng và dòng tiền tổ chức có dấu hiệu chững lại.

Dù vậy, Glassnode cho biết các tín hiệu từ thị trường giao ngay vẫn ở trạng thái “mang tính xây dựng”, trong khi hoạt động on-chain vẫn tương đối trầm lắng. Báo cáo của đơn vị này nhận định điều kiện thị trường đang dần ổn định và có dấu hiệu phục hồi từng bước.

Một điểm sáng là dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đã tăng trở lại với tổng giá trị ròng vượt 750 triệu USD trong tuần qua, đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp ghi nhận dòng tiền vào. Đây là tín hiệu cho thấy niềm tin của nhà đầu tư tổ chức đang dần quay lại.

Ngọc Phương Linh

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Giá xăng dầu tăng cao, Hà Nội có động thái mới

Trên cơ sở so sánh giá xăng dầu trong cơ cấu đơn giá dự toán với giá hiện tại, các đơn vị, chủ đầu tư rà soát, ký kết phụ lục hợp đồng với nhà thầu để không ảnh hưởn tiến độ các dự án. 

Khó mở lại eo biển Hormuz

Nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm mở lại eo biển Hormuz đang vấp phải nhiều hoài nghi, khi các đồng minh tỏ ra dè dặt và nguy cơ tấn công từ Iran vẫn hiện hữu.

