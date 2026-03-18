Bitcoin quay đầu rớt thảm

Bitcoin giảm trở lại sau khi áp lực đề phòng rủi ro lan rộng trên thị trường toàn cầu trước những biến động ở khu vực Trung Đông.

Theo Bloomberg, Bitcoin đã rút lui khỏi mức đỉnh cao nhất trong vòng 6 tuần khi làn sóng né tránh rủi ro lan rộng giữa lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể leo thang.

Đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới có thời điểm giảm gần 4% xuống quanh 71.000 USD . Trước đó, đầu tuần này, Bitcoin từng leo lên gần 76.000 USD , mức cao nhất kể từ đầu tháng 2.

Các đồng tiền số vốn hóa nhỏ hơn cũng đồng loạt suy yếu, điển hình như Ethereum và Solana đều giảm khoảng 5%.

Hanson Birringer, Giám đốc điều hành tại Flowdesk, cho biết thị trường đã chuyển sang trạng thái né rủi ro sau các báo cáo về việc Israel tấn công cơ sở dầu khí South Pars tại Iran. Ông nhận định đà suy yếu của tiền mã hóa còn chịu tác động kép từ làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán.

Diễn biến điều chỉnh này cũng phản ánh xu hướng quen thuộc trong những tuần gần đây, khi các nhịp tăng vượt mốc 70.000 USD của Bitcoin thường không duy trì được động lực. Theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Glassnode, các nhà đầu tư ngắn hạn liên tục chốt lời ở vùng giá này, khiến đà tăng bị “hấp thụ” trước khi có thể bứt phá.

Hiện Bitcoin vẫn thấp hơn khoảng 40% so với mức đỉnh lịch sử gần 126.000 USD thiết lập vào đầu tháng 10/2025. Nhu cầu đầu tư tiền số suy yếu trong bối cảnh triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ thay đổi, bất ổn địa chính trị gia tăng và dòng tiền tổ chức có dấu hiệu chững lại.

Dù vậy, Glassnode cho biết các tín hiệu từ thị trường giao ngay vẫn ở trạng thái “mang tính xây dựng”, trong khi hoạt động on-chain vẫn tương đối trầm lắng. Báo cáo của đơn vị này nhận định điều kiện thị trường đang dần ổn định và có dấu hiệu phục hồi từng bước.

Một điểm sáng là dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đã tăng trở lại với tổng giá trị ròng vượt 750 triệu USD trong tuần qua, đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp ghi nhận dòng tiền vào. Đây là tín hiệu cho thấy niềm tin của nhà đầu tư tổ chức đang dần quay lại.