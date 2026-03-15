Cổ phiếu công ty ông Tô Dũng làm Chủ tịch tăng giá gấp đôi

Giữa lúc thị trường chứng khoán rung lắc mạnh, cổ phiếu VIW của VIWASEEN bất ngờ tăng dựng đứng với chuỗi phiên kịch trần hiếm thấy. Từ đầu tháng 3 đến nay, mã này đã tăng gấp 2,5 lần.

Tân Chủ tịch VIWASEEN Tô Dũng. Ảnh: VIW.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục rung lắc mạnh trước những tác động tiêu cực từ khu vực Trung Đông, phần lớn cổ phiếu trên thị trường đều chịu áp lực bán tháo. Tuy nhiên, cổ phiếu VIW của Tổng CTCP Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - VIWASEEN lại nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi khi liên tục tăng mạnh và đi ngược xu hướng chung.

Tính đến hết phiên giao dịch ngày 13/3, mã chứng khoán này đã trải qua chuỗi 8 phiên tăng giá liên tiếp, trong đó 6 phiên gần nhất đều tăng kịch trần. Đà đi lên dồn dập này đã kéo thị giá VIW tăng một mạch khoảng 2,5 lần, lên 35.600 đồng/cổ phiếu, đồng thời thiết lập mức giá cao nhất kể từ khi cổ phiếu này giao dịch trên thị trường.

Tính riêng trong tuần vừa qua, VIW đã trở thành cổ phiếu có biên độ tăng mạnh nhất thị trường, không chỉ trên sàn UPCoM mà còn xét trên phạm vi cả 3 sàn, với hiệu suất sinh lời lên tới 95%.

Cổ phiếu VIW “bừng tỉnh”

VIWASEEN là doanh nghiệp có lịch sử hoạt động lâu năm trong ngành hạ tầng nước tại Việt Nam với tiền thân được thành lập từ năm 1975. Doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực xây lắp công trình cấp thoát nước, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và phát triển bất động sản. Hiện nay, công ty có vốn điều lệ hơn 580 tỷ đồng .

Trên thị trường chứng khoán, VIW vốn không phải là cái tên được giới đầu tư chú ý. Trong nhiều năm, cổ phiếu này thường xuyên nằm trong nhóm có thanh khoản rất thấp. Trước tháng 3, giá trị giao dịch mỗi phiên của VIW chỉ dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, thậm chí nhiều phiên trắng thanh khoản.

Tuy nhiên, bức tranh đã thay đổi rõ rệt trong khoảng nửa tháng trở lại đây khi dòng tiền bất ngờ chảy mạnh vào cổ phiếu này. Giá trị giao dịch tăng vọt lên hàng trăm triệu đồng mỗi phiên, thậm chí có những phiên trao tay lên tới hàng tỷ đồng.

Sự cải thiện mạnh mẽ về thanh khoản đã góp phần thúc đẩy đà tăng giá của cổ phiếu, đồng thời kéo vốn hóa thị trường của VIWASEEN mở rộng nhanh chóng lên hơn 2.000 tỷ đồng .

Diễn biến bứt phá của VIW xuất hiện trong bối cảnh doanh nghiệp này vừa trải qua hàng loạt thay đổi quan trọng về cơ cấu cổ đông lẫn bộ máy quản trị.

Thị giá cổ phiếu VIW tăng 2,5 lần từ đầu tháng 3. Ảnh: TradingView.

Cụ thể, vào tháng 12/2025, Vinaconex (HoSE: VCG) đã hoàn tất thương vụ mua lại 98,16% vốn điều lệ của VIWASEEN với giá trị hơn 1.200 tỷ đồng từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC). Sau thương vụ này, Vinaconex chính thức trở thành công ty mẹ nắm quyền chi phối tại VIWASEEN.

Việc SCIC thoái vốn hoàn toàn cũng đồng nghĩa với việc VIWASEEN chuyển sang mô hình doanh nghiệp không còn vốn Nhà nước, mở ra giai đoạn tái cấu trúc mới dưới sự điều hành của cổ đông chiến lược.

Ngay sau thương vụ, VIWASEEN đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào tháng 1/2026 nhưng không thành công do đại diện nhóm cổ đông Vinaconex không tham dự. Đến ngày 5/3, đại hội bất thường lần thứ hai mới được tổ chức thành công, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến cơ cấu tổ chức và định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

Với sự đồng thuận của toàn bộ cổ đông tham dự, đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, đồng thời bầu lại bộ máy quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, HĐQT mới gồm 5 thành viên là ông Tô Dũng, ông Nguyễn Xuân Đông, ông Nguyễn Hải Đăng, ông Phan Quang Khải và ông Hoàng Thiệu Bảo. Trong đó, ông Tô Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Ông Tô Dũng hiện cũng là Chủ tịch HĐQT của Xuân Cầu Holdings, một tập đoàn kinh tế tư nhân hoạt động đa ngành tại Việt Nam, với các lĩnh vực trải dài từ hạ tầng năng lượng, bất động sản đến dịch vụ logistics.

Không lâu sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo, VIWASEEN tiến hành chốt ngày đăng ký cuối cùng 26/3 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 23/4 tại trụ sở tổng công ty, số 48 Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Tình hình kinh doanh cải thiện

Về hoạt động kinh doanh, VIWASEEN từng duy trì quy mô tương đối lớn trong giai đoạn trước năm 2019 khi doanh thu thường xuyên vượt 1.500 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, quy mô hoạt động của doanh nghiệp có xu hướng thu hẹp đáng kể.

Đến năm 2024, doanh thu giảm xuống còn 882 tỷ đồng , trong khi lợi nhuận ròng nhiều năm chỉ dao động ở mức vài tỷ đồng, thậm chí có thời điểm ghi nhận thua lỗ.

Dù vậy, bức tranh tài chính đã bắt đầu ghi nhận tín hiệu cải thiện trong năm 2025. Theo báo cáo tài chính, VIWASEEN đạt 975 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 11% so với năm trước đó. Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 35 tỷ đồng , tăng 130% so với năm 2024 và cũng là mức cao nhất 8 năm trở lại đây.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 1.969 tỷ đồng . Trong khi đó, dư nợ phải trả tiếp tục xu hướng giảm, còn 1.232 tỷ đồng , qua đó giúp vốn chủ sở hữu tăng lên 737 tỷ đồng .

VIWASEEN BÁO LÃI CAO NHẤT 8 NĂM KQKD hàng năm của VIWASEEN; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Doanh thu thuần tỷ đồng 948 828 1124 1355 882 975 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 1 18 -1 14 15 35

Tại đại hội bất thường đầu tháng 3, tân Chủ tịch HĐQT Tô Dũng cho biết trong giai đoạn tới, VIWASEEN sẽ tập trung triển khai 2 định hướng chiến lược trọng tâm.

Thứ nhất, trên nền tảng thế mạnh truyền thống, doanh nghiệp sẽ đổi mới phương thức quản trị, vận hành và lựa chọn các công nghệ lõi tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu suất hoạt động.

Thứ hai, doanh nghiệp sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên nền tảng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tối ưu quy trình, nâng cao năng lực dự báo và tăng tính minh bạch trong quản trị, qua đó tạo ra các giá trị mới đóng góp cho xã hội.

Chủ tịch VIWASEEN cũng nhấn mạnh quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, đẩy nhanh việc triển khai các dự án mới ngay từ giai đoạn đầu, chấp nhận những thách thức trong quá trình chuyển đổi, từng bước khôi phục và giành lại vị thế dẫn đầu của VIWASEEN trong lĩnh vực hạ tầng nước và môi trường.