'Tháo chạy' khỏi cổ phiếu dầu khí

Áp lực bán mạnh tại nhóm dầu khí khiến hàng loạt cổ phiếu trong ngành như PLX, GAS, BSR lao dốc, nhiều mã giảm sàn, kéo VN-Index tiếp tục lùi sâu trong phiên 13/3.

Dòng tiền đang rút khỏi cổ phiếu dầu khí. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên giao dịch kém tích cực trong ngày 13/3 khi tâm lý thận trọng vẫn bao trùm. Tương tự phiên trước, áp lực bán chủ động từ phía nhà đầu tư đã khiến VN-Index nhanh chóng rơi xuống dưới mốc tham chiếu ngay từ những phút đầu mở cửa, cho thấy bên nắm giữ cổ phiếu vẫn ưu tiên hạ tỷ trọng hơn là gia tăng vị thế mới.

Trong suốt phiên sáng, dòng tiền nhiều lần nỗ lực nhập cuộc nhằm nâng đỡ chỉ số, song các nhịp hồi phục đều diễn ra khá ngắn ngủi. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc dòng tiền thiếu sự lan tỏa giữa các nhóm ngành, khiến lực cầu không đủ mạnh để duy trì sắc xanh trên diện rộng.

Bước sang phiên chiều, xu hướng giảm điểm trở nên rõ rệt hơn khi áp lực bán gia tăng đồng thuận ở nhiều nhóm cổ phiếu chủ chốt. Các ngành có tỷ trọng lớn trên thị trường như tài chính - ngân hàng, nguyên vật liệu, dầu khí và tiêu dùng đồng loạt chịu sức ép điều chỉnh, kéo chỉ số chung lùi sâu hơn so với tham chiếu.

Thanh khoản thị trường không có nhiều biến động so với phiên trước đó. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn duy trì quanh ngưỡng 31.000 tỷ đồng .

Kết phiên, VN-Index giảm 13,37 điểm (-0,8%) xuống 1.696,24 điểm; HNX-Index giảm 2,01 điểm (-0,8%) xuống 245,84 điểm; UPCoM-Index ngược chiều tăng 0,9 điểm (+0,7%) lên 124,75 điểm.

Bảng điện tử tiếp tục cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm cổ phiếu. Toàn thị trường ghi nhận 386 mã tăng (gồm 51 mã tăng trần), 782 mã giữ tham chiếu và 399 mã giảm (gồm 30 mã giảm sàn).

Trong rổ cổ phiếu vốn hóa lớn, chỉ số VN30 ghi nhận 18 mã giảm, 3 mã đứng giá và 9 mã tăng. Sự áp đảo của các cổ phiếu giảm khiến chỉ số đại diện cho nhóm bluechip mất hơn 6 điểm, lùi xuống còn 1.853 điểm.

VN-Index rơi xuống dưới mốc 1.700 điểm. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo VN-Index đi xuống trong phiên hôm nay tập trung đáng kể ở nhóm năng lượng. Nhiều cổ phiếu lớn trong ngành đồng loạt lao dốc, trong đó GAS, BSR và PLX cùng giảm sàn.

Ngoài các mã có ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số, loạt cổ phiếu dầu khí khác cũng diễn biến tiêu cực như PVT giảm sàn, PVD (-3%), PVS (-8,1%), OIL (-9,4%), PVC (-6,3%), POW (-0,8%)…

Không chỉ nhóm năng lượng, một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng gây sức ép đáng kể lên thị trường như TCX (-6,9%), GVR (-5%), VCB (-1,3%), MWG (-3,1%), VIC (-0,3%) và CTG (-0,9%). Việc nhiều trụ cột đồng loạt suy yếu đã khiến nỗ lực phục hồi của chỉ số gặp nhiều khó khăn.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu như VHM (+2,2%), VNM (+2,4%), VJC (+2,6%), NVL (tăng trần), ACB (+1,3%), VCK (+2,8%), MSN (+1,1%), LPB (+1%), VIB (+1,5%) và SAB (+1,5%) vẫn cố gắng đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng của các mã này không đủ lớn để bù đắp cho áp lực giảm từ các nhóm cổ phiếu còn lại.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là điểm đáng chú ý khi nhà đầu tư nước ngoài duy trì xu hướng bán ròng phiên thứ hai liên tiếp với quy mô gần 500 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực bán tập trung mạnh vào một số cổ phiếu như BSR (- 286 tỷ đồng ), VIC (- 133 tỷ đồng ), SSI (- 100 tỷ đồng ).

Trong khi đó, KDH (+ 141 tỷ đồng ), VNM (+ 139 tỷ đồng ), MSN (+ 133 tỷ đồng ) được gom mạnh.