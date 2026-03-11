Nhà đầu tư 'đua nhau' bắt đáy, kéo VN-Index tăng hơn 50 điểm

VN-Index bật tăng hơn 51 điểm trong phiên 11/3 khi dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ, lực mua lan tỏa trên diện rộng trong khi áp lực bán suy giảm rõ rệt.

Chứng khoán tăng hơn 50 điểm trong phiên 11/3. Ảnh: Phương Lâm.

Sau phiên giao dịch khá thận trọng trước đó, thị trường chứng khoán Việt Nam đã cho thấy sự cởi mở rõ rệt hơn trong ngày 11/3 khi tâm lý nhà đầu tư dần ổn định trở lại.

Diễn biến trong phiên cho thấy sự giằng co vẫn xuất hiện ở giai đoạn đầu khi dòng tiền chưa thực sự tìm được đồng thuận. Tuy nhiên, trạng thái lưỡng lự này không kéo dài quá lâu khi lực cầu dần cải thiện, giúp các chỉ số nhanh chóng ổn định và từng bước đi lên trong phần còn lại của phiên giao dịch.

Ngay sau giờ giao dịch đầu tiên, dòng tiền bắt đầu quay lại mạnh mẽ hơn trên nhiều nhóm ngành, đặc biệt tại các cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm dẫn dắt. Tâm lý giải ngân cũng trở nên chủ động hơn khi nhiều nhà đầu tư tranh thủ mua vào ở những nhịp điều chỉnh trong phiên.

Một điểm đáng chú ý trong phiên hôm nay là áp lực bán ra đã thu hẹp đáng kể so với phiên trước. Khi lực cung không còn quá lớn, thị trường dễ dàng hấp thụ lượng cổ phiếu chốt lời ngắn hạn. Điều này phần nào lý giải việc thanh khoản toàn thị trường giảm mạnh nhưng chỉ số vẫn tăng điểm khá tốt. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 32.000 tỷ đồng , giảm gần 29% so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 51,61 điểm (+3,1%) lên 1.728,34 điểm; HNX-Index tăng 6,95 điểm (+2,9%) lên 247,02 điểm; UPCoM-Index tăng 1,84 điểm (+1,5%) lên 124,09 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng rõ rệt về bên mua khi bảng điện tử phủ kín sắc xanh. Toàn thị trường ghi nhận 645 mã tăng (gồm 54 mã tăng trần), 765 mã giữ tham chiếu và 157 mã giảm (gồm 9 mã giảm sàn).

Nhóm vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ quan trọng cho thị trường. Trong rổ VN30, có tới 28 cổ phiếu tăng giá, chỉ duy nhất VCB đứng tại tham chiếu và BID giảm nhẹ. Nhờ đó, chỉ số VN30-Index tăng gần 53 điểm lên 1.889 điểm.

VN-Index thu hẹp mức thiệt hại trong phiên 9/3. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo VN-Index đi lên trong phiên hôm nay tập trung tại nhiều cổ phiếu đầu ngành. VIC tăng 3%, VHM bứt phá 6,8% trong khi GAS tăng 6,2%. Một số mã khác như BSR, GVR, VPL và MSN thậm chí tăng trần, trở thành điểm sáng nổi bật của thị trường.

Bên cạnh đó, nhóm bán lẻ và ngân hàng cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi MCH tăng 5,1%, MWG tăng 6,8% và VPB tăng 3,7%.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh xuất hiện nhưng không đáng kể. Một số mã như BID (-0,2%), DCM (-1,1%), BFC (-3,2%), APG (giảm sàn), LGC (-0,9%), BWE (-0,7%) giảm nhưng tác động đến chỉ số chung không lớn.

Dòng vốn ngoại tiếp tục là điểm tựa đáng chú ý khi duy trì trạng thái mua ròng mạnh. Tổng giá trị mua ròng trong phiên đạt hơn 1.150 tỷ đồng . Trong đó, MWG được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 595 tỷ đồng . Các mã khác như ACB và HPG cũng được mua ròng lần lượt 116 tỷ đồng và 113 tỷ đồng .

Ở chiều bán ròng, khối ngoại chủ yếu chốt lời tại một số cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. STB bị bán ròng khoảng 143 tỷ đồng , SSI bị bán ròng 137 tỷ đồng và BID bị bán ròng 101 tỷ đồng .