Tập đoàn Trung Quốc muốn đầu tư loạt hạ tầng 3,5 tỷ USD ở Bắc Ninh

Tập đoàn Xây dựng Tô Thương bày tỏ mong muốn tham gia đầu tư các dự án hạ tầng tại Bắc Ninh, quy mô dự kiến không dưới 3,5 tỷ USD trong 5 năm tới.

Ông Nghiêm Giới Hòa, nhà sáng lập Tập đoàn Tô Thương phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Báo Bắc Ninh.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn Xây dựng Tô Thương (Trung Quốc) vừa ký bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng hạ tầng.

Tập đoàn Tô Thương là doanh nghiệp quốc tế hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng và nhiều năm nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Doanh nghiệp này bày tỏ mong muốn tham gia đầu tư, xây dựng các dự án hạ tầng tại Bắc Ninh như đô thị, giao thông, thủy lợi và khu công nghiệp.

Theo nhà sáng lập Nghiêm Giới Hòa, doanh nghiệp có thế mạnh triển khai các dự án theo mô hình EPC, PPP, đồng bộ từ xây dựng đến vận hành, duy tu và bảo dưỡng công trình.

Hiện tập đoàn đang phối hợp với Hà Nội triển khai 3 dự án trong lĩnh vực đường sắt và cầu đường. Doanh nghiệp cho biết đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án này, rút ngắn thời gian hoàn thành so với hợp đồng đã ký kết theo yêu cầu của thành phố.

Tập đoàn Tô Thương cũng bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn tại Bắc Ninh, đồng thời dự kiến tổng quy mô đầu tư tại địa phương trong 5 năm tới không thấp hơn 3,5 tỷ USD .

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho biết địa phương đang phát triển mạnh, trong đó hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Ông Thái thông tin tỉnh đang triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng các dự án hạ tầng kết nối. Mục tiêu là xây dựng sân bay theo tiêu chuẩn quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh và thế hệ mới.

Theo định hướng, sân bay Gia Bình sẽ đạt tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao, hướng tới nằm trong nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới. Dự án dự kiến đáp ứng công suất khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030; đến năm 2050 đạt khoảng 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Bắc Ninh xác định việc triển khai sân bay Gia Bình cùng hệ thống giao thông kết nối là nhiệm vụ ưu tiên, với mục tiêu đến năm 2027 có thể sẵn sàng phục vụ việc đón tiếp các đoàn lãnh đạo quốc tế khi Việt Nam đăng cai Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang nghiên cứu phương án xây dựng tuyến cao tốc kết nối từ sân bay Gia Bình về trung tâm tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh hoan nghênh kế hoạch của Tập đoàn Tô Thương mở công ty con tại Việt Nam và dự kiến đầu tư tại Bắc Ninh. Địa phương mong muốn doanh nghiệp phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu triển khai các dự án hạ tầng giao thông, đồng thời quan tâm phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị thông minh.

Theo nội dung bản ghi nhớ, Tập đoàn Xây dựng Tô Thương cam kết tham gia xây dựng dự án với các mô hình EPC, PPP... tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh bảo đảm đồng bộ giữa xây dựng và vận hành, duy tu, bảo dưỡng. Trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam, tình hình cụ thể của dự án và phù hợp với thực tế tại địa phương, tập đoàn lựa chọn phương thức phù hợp.

Cùng với đó, Tập đoàn Tô Thương dự kiến thành lập công ty con có pháp nhân độc lập tại Bắc Ninh để triển khai các hoạt động đầu tư, bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. Văn bản ghi nhớ mang tính định hướng hợp tác và không tạo ra nghĩa vụ pháp lý đối với các bên.