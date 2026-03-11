Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tập đoàn Đài Loan tính rót 3 tỷ USD làm dự án gần sân bay Gia Bình

  • Thứ tư, 11/3/2026 15:46 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Sau khi xây nhà máy tại KCN Gia Bình I, Cooler Master đang cân nhắc rót thêm khoảng 3 tỷ USD để mở rộng đầu tư, phát triển chuỗi cung ứng và trung tâm đào tạo nhân lực tại Bắc Ninh.

Tập đoàn Cooler Master (Đài Loan, Trung Quốc) đang có kế hoạch đầu tư 3 tỷ USD ở Việt Nam. Ảnh minh họa: Reuters.

UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Cooler Master (Đài Loan, Trung Quốc) về cơ hội mở rộng đầu tư tại địa phương.

Cooler Master là tập đoàn sản xuất phần cứng máy tính thành lập năm 1992. Công ty nổi tiếng với các giải pháp tản nhiệt và linh kiện PC, đồng thời cung cấp thiết bị làm mát cho máy chủ, trung tâm dữ liệu và nhiều hãng công nghệ lớn trên thế giới.

Tại buổi làm việc, ông Andy Lin, Phó chủ tịch Tập đoàn Cooler Master cho biết với mong muốn lấy Bắc Ninh làm chuẩn để xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu, tập đoàn đang lên kế hoạch đầu tư khoảng 3 tỷ USD cho các dự án tiếp theo tại Việt Nam.

Dự kiến đến năm 2029, các dự án này có thể tạo việc làm cho khoảng 40.000 lao động, đồng thời hình thành hệ sinh thái liên kết với các nhà cung cấp và đối tác tham gia sản xuất.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn đầu tư trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, khu lưu trú cho nhân viên và chuyên gia của tập đoàn.

Đại diện Cooler Master đề nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ các chính sách ưu đãi về thuế, giá thuê, mua đất; tạo điều kiện phát triển các trung tâm đào tạo và khu lưu trú; đồng thời hỗ trợ thủ tục hành chính trong quá trình triển khai dự án.

Trước đó, tập đoàn đã thành lập Công ty TNHH Cooler Master để xây dựng nhà máy rộng 10 ha tại Khu công nghiệp Gia Bình I. Giai đoạn I của dự án đi vào hoạt động từ tháng 7/2025 với tổng vốn đầu tư đã thực hiện khoảng 140 triệu USD. Hiện doanh nghiệp sử dụng gần 1.300 lao động và dự kiến đến năm 2026 sẽ cần khoảng 5.000 người.

Hiện, Tập đoàn Cooler Master và các doanh nghiệp trực thuộc tập trung sản xuất các module tản nhiệt cho máy chủ AI, hệ thống máy học trí tuệ và các thiết bị làm mát chính xác bằng chất lỏng dành cho trung tâm dữ liệu...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn cho biết địa phương đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt Bắc Ninh đã hình thành hệ sinh thái phát triển chip, công nghệ bán dẫn cùng các ngành công nghệ liên quan.

Về hạ tầng, tỉnh đang phối hợp với Trung ương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với quy mô 4F, tiêu chuẩn 5 sao và định hướng trở thành một trong 10 sân bay hàng đầu thế giới. Giai đoạn đầu của sân bay dự kiến vận hành vào cuối năm 2027.

Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh cho biết tập đoàn sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế theo quy định của Chính phủ và địa phương nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chí.

Về giá thuê, mua đất, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị CTCP Tập đoàn Capella - đơn vị phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Gia Bình I - trao đổi, hợp tác với Cooler Master để đưa ra mức giá hợp lý.

Đối với việc thành lập trung tâm nghiên cứu và đào tạo nhân lực, tỉnh cho biết đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người học và đội ngũ chuyên gia giảng dạy. Lãnh đạo tỉnh khẳng định Bắc Ninh có kinh nghiệm triển khai các chương trình này và sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho tập đoàn. Đồng thời, đề nghị doanh nghiệp sớm triển khai khu ký túc xá cho người lao động và xây dựng kế hoạch đầu tư chi tiết theo từng giai đoạn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh làm đầu mối hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn triển khai các hoạt động đầu tư tại địa phương.

Liên Phạm

sân bay gia bình Bắc Ninh Cooler Master Andy Lin tỉnh Bắc Ninh

