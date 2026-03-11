Mẹ Tổng giám đốc Hà Đô muốn mua 5 triệu cổ phiếu HDG

Bà Nguyễn Thị Thu Hà đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HDG. Nếu giao dịch hoàn tất, bà sẽ nắm hơn 1,35% vốn tại doanh nghiệp.

Một dự án của Tập đoàn Hà Đô tại TP.HCM. Ảnh: HDG.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - mẹ của ông Nguyễn Trọng Minh, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) - vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HDG nhằm phục vụ mục đích cá nhân.

Giao dịch dự kiến được thực hiện trong giai đoạn 16/3-14/4 bằng phương thức khớp lệnh/thỏa thuận. Hiện bà Hà chưa sở hữu cổ phiếu nào của doanh nghiệp. Nếu hoàn tất thương vụ, bà dự kiến nắm hơn 1,35% vốn điều lệ tại Hà Đô.

Trên thị trường, cổ phiếu HDG vừa có phiên giao dịch tăng mạnh. Kết thúc phiên 11/3, mã này tăng kịch trần lên 27.800 đồng/cổ phiếu, cao hơn 7% so với phiên trước đó, với khối lượng khớp lệnh hơn 2 triệu đơn vị.

Tạm tính theo mức giá 27.800 đồng/cổ phiếu, bà Hà sẽ phải chi khoảng 139 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu đã đăng ký nêu trên.

Theo báo cáo quản trị năm 2025, ông Nguyễn Trọng Thông - nhà sáng lập, cựu Chủ tịch HĐQT Hà Đô và cũng là chồng của bà Hà - hiện là cổ đông lớn nhất doanh nghiệp khi nắm giữ 97,3 triệu cổ phiếu HDG, tương đương 31,83% vốn điều lệ. Ông Thông từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Hà Đô năm 2024 với lý do tuổi tác, sức khoẻ và để đảm bảo pháp luật về người có liên quan.

Mới đây, Tập đoàn Hà Đô cũng đã công bố kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng.

Với gần 370 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 185 tỷ đồng để thanh toán cổ tức. Ngày đăng ký cuối cùng là 13/3, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/3 và thời gian chi trả dự kiến vào 25/3.

Tập đoàn Hà Đô được thành lập vào năm 1990, tiền thân là Xí nghiệp xây dựng trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Quân sự (Bộ Quốc phòng). Hiện, doanh nghiệp được biết đến là chủ đầu tư của hàng loạt dự án bất động sản lớn, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TP. HCM.

Năm 2025, Hà Đô ghi nhận doanh thu thuần gần 2.786 tỷ đồng , tăng khoảng 3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 944 tỷ đồng , gấp đôi kết quả năm 2024, qua đó hoàn thành khoảng 95% kế hoạch doanh thu và 89% mục tiêu lợi nhuận năm.

Sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất trên 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 1.200 tỷ đồng , tăng lần lượt 8% và 27% so với năm trước.