Hãng bay tốn thêm nghìn tỷ, đề xuất nâng giá trần vé máy bay

Giá nhiên liệu bay tăng vọt tới 160% chỉ trong vài ngày đầu tháng 3. Ngành hàng không kiến nghị nhiều giải pháp, trong đó có đề xuất nâng giá trần vé máy bay nội địa để bù đắp chi phí.

Giá nhiên liệu tăng tạo áp lực lớn lên các hãng bay trong nước. Ảnh: CAAV.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam gửi Bộ Xây dựng, xung đột quân sự tại Trung Đông từ cuối tháng 2 đã khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, đặc biệt là giá nhiên liệu hàng không.

Diễn biến này đang tạo áp lực lớn lên các hãng bay Việt Nam khi nhiên liệu vốn chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí khai thác, buộc ngành hàng không phải đề xuất nhiều biện pháp hỗ trợ để giảm gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp.

Nhiên liệu tăng 160%, hãng tốn thêm hàng nghìn tỷ

Dữ liệu cho thấy giá Jet A-1 tham chiếu tại Singapore - thị trường cung cấp nhiên liệu bay lớn của khu vực châu Á - tăng từ 116,46 USD /thùng ngày 2/3 lên 231,42 USD /thùng ngày 4/3, tương đương mức tăng khoảng 160% chỉ trong vòng 4 ngày. Sau giai đoạn tăng sốc, giá nhiên liệu vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 160- 170 USD /thùng trong tháng 3.

Không chỉ giá nhiên liệu cơ bản tăng mạnh, phụ phí nhiên liệu vật lý (premium) cũng tăng đột biến từ mức 1- 2 USD /thùng lên 18,11- 21,16 USD /thùng, khiến chi phí mua nhiên liệu của các hãng bay tăng đáng kể.

Trong cơ cấu chi phí vận hành của ngành hàng không, nhiên liệu thường chiếm 35-40% tổng chi phí khai thác, do đó biến động giá nhiên liệu có tác động trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của các hãng bay.

Theo tính toán của Vietnam Airlines, nếu giá Jet A-1 duy trì quanh 200- 230 USD /thùng, chi phí khai thác của hãng có thể tăng khoảng 50-60% mỗi tháng so với trước khi xung đột xảy ra.

Trong khi đó, Sun PhuQuoc Airways ước tính chi phí khai thác của hãng có thể tăng khoảng 30%, chủ yếu do giá nhiên liệu và phụ phí nhiên liệu tăng mạnh trong thời gian ngắn.

Tại Vietjet, với quy mô khai thác lớn trên mạng bay nội địa và quốc tế, chi phí nhiên liệu có thể tăng thêm khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi tháng nếu giá nhiên liệu duy trì ở mức cao như hiện nay.

Theo cơ quan quản lý, Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn nhiên liệu bay nhập khẩu. Khoảng 70% nhiên liệu hàng không phải nhập từ nước ngoài, trong đó hơn 60% nguồn cung đến từ Singapore. Do đó, biến động giá nhiên liệu tại thị trường này có tác động trực tiếp đến chi phí khai thác của các hãng hàng không Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc một số nhà máy lọc dầu trong khu vực giảm công suất cũng khiến nguồn cung nhiên liệu bay bị thắt chặt, làm gia tăng áp lực lên giá nhiên liệu trong thời gian tới.

Xem xét điều chỉnh giá trần

Trước áp lực chi phí tăng cao, Cục Hàng không kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành xem xét một số giải pháp nhằm hỗ trợ ngành hàng không duy trì hoạt động khai thác.

Trong đó, cơ quan quản lý đề xuất miễn 100% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong giai đoạn ngắn hạn nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí cho các hãng hàng không.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng kiến nghị giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với nhiên liệu bay từ 10% xuống 8%, đồng thời giảm 50% các loại phí trong lĩnh vực hàng không, bao gồm phí cất hạ cánh và phí điều hành bay, tương tự các biện pháp hỗ trợ đã áp dụng trong giai đoạn dịch Covid-19.

Cơ quan quản lý hàng không đề xuất giảm các loại thuế, phí cho hãng bay, đồng thời tăng giá trần vé máy bay nội địa. Ảnh: H.S.

Ngoài ra, ngành hàng không cũng đề xuất cho phép áp dụng phụ thu nhiên liệu đối với vé máy bay nội địa, cũng như xem xét điều chỉnh mức giá trần vé nội địa trong trường hợp cần thiết, nhằm giúp các hãng hàng không bù đắp chi phí và duy trì hoạt động khai thác trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động mạnh.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý, nếu giá nhiên liệu tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian dài, hoạt động của các hãng hàng không có thể chịu áp lực lớn, đặc biệt trong giai đoạn nhu cầu vận tải hàng không đang phục hồi mạnh sau đại dịch.