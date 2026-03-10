Nhiều sân bay Mỹ 'vỡ trận' vì nợ lương

Hành khách tại nhiều sân bay Mỹ phải xếp hàng kiểm tra an ninh tới 3 giờ. Sự cố xảy ra khi 50.000 nhân viên phải làm việc không lương giữa giai đoạn cao điểm.

Sân bay khắp nước Mỹ "vỡ trận", hành khách phải chờ 3-4 tiếng. Ảnh: Reuters.

Tại sân bay Houston Hobby (Mỹ) hôm 10/3, hành khách phải xếp hàng trung bình khoảng 3 giờ tại các điểm kiểm tra an ninh thông thường, theo Reuters.

Trong 2 ngày qua, tình trạng hàng chờ dài hơn bình thường cũng được ghi nhận tại nhiều sân bay trên khắp nước Mỹ, buộc giới chức khuyến cáo hành khách nên đến sân bay trước giờ khởi hành 3-4 tiếng.

Nguyên nhân của tình trạng này là nguồn kinh phí cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã bị gián đoạn từ ngày 13/2 sau khi quốc hội nước này không đạt được thỏa thuận về các cải cách thực thi chính sách nhập cư do phe Dân chủ đề xuất. Việc này khiến nhiều cơ quan chính phủ Mỹ phải dừng cấp ngân sách hoạt động, trong đó có Cơ quan An ninh Vận tải (TSA).

Hệ quả là khoảng 50.000 nhân viên kiểm tra an ninh tại các sân bay Mỹ vẫn phải làm việc nhưng chưa được trả lương.

Các hãng hàng không bày tỏ lo ngại trước tình trạng này. Ông Chris Sununu, Giám đốc điều hành Hiệp hội Airlines for America, kêu gọi quốc hội và chính quyền nhanh chóng đạt được thỏa thuận để mở lại hoạt động của DHS và chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ.

“Quốc hội và chính quyền cần hành động khẩn cấp để đạt được thỏa thuận. Lực lượng an ninh giao thông của Mỹ quá quan trọng để trở thành công cụ gây sức ép chính trị”, ông Sununu nói.

Ngành hàng không Mỹ dự báo mùa du lịch nghỉ xuân năm nay sẽ lập kỷ lục mới, với khoảng 171 triệu hành khách dự kiến di chuyển bằng đường hàng không trong 2 tháng cao điểm, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Sununu, cao điểm du lịch nghỉ xuân sẽ diễn ra đúng thời điểm các nhân viên TSA lần đầu tiên không nhận được đủ lương tháng gần nhất..

Karlee Schmidt, 23 tuổi, cho biết cô và một nhóm bạn đã cố gắng bay tới Florida hôm 9/3 từ sân bay Houston. Tuy nhiên, sau khi chờ khoảng 3 giờ tại khu kiểm tra an ninh, họ đã bị lỡ chuyến bay.

Nhóm của Schmidt sau đó phải khởi hành vào ngày 10/3 sau khi làm theo hướng dẫn của nhân viên sân bay là đến sớm trước giờ bay khoảng 4 giờ.