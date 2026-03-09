Hàng không Hải Âu có Chủ tịch 9X liên quan Masterise

Một lãnh đạo sinh năm 1995 trong hệ sinh thái Masterise Group vừa chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Hàng không Hải Âu.

Hàng không Hải Âu khai thác dịch vụ thủy phi cơ tại Hạ Long. Ảnh: HKHA.

CTCP Hàng không Hải Âu vừa có sự thay đổi nhân sự cấp cao khi bà Bùi Ngọc Bích Phương đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT.

Bà Phương sinh năm 1995, hiện đồng thời giữ vai trò Tổng giám đốc Công ty Masterise Retail Hà Nội - một doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Masterise Group. Trước đó, vị trí Chủ tịch HĐQT Hàng không Hải Âu do ông Trần Trọng Minh (sinh năm 1999) đảm nhiệm.

Sự thay đổi lãnh đạo tại hãng bay này thu hút sự chú ý khi diễn ra trong bối cảnh Masterise Group đang mở rộng sang lĩnh vực hạ tầng hàng không.

Hàng không Hải Âu là doanh nghiệp thuộc Thiên Minh Group, tập đoàn du lịch do doanh nhân Trần Trọng Kiên sáng lập năm 2011. Đây là một trong những doanh nghiệp tiên phong khai thác dịch vụ thủy phi cơ tại Việt Nam.

Hoạt động nổi bật nhất của hãng là các chuyến bay ngắm cảnh bằng thủy phi cơ tại Vịnh Hạ Long, phục vụ chủ yếu khách du lịch cao cấp. Đội bay của hãng gồm các máy bay Cessna Grand Caravan 208B-EX, loại máy bay cánh quạt có thể cất hạ cánh trên mặt nước.

Ngoài dịch vụ thủy phi cơ, Hải Âu cũng tham gia mảng hàng không cao cấp với dịch vụ cho thuê chuyên cơ riêng, trong đó có dòng Dassault Falcon 2000S.

Trong hơn một thập kỷ hoạt động, Hải Âu được xem là hãng thủy phi cơ thương mại hiếm hoi tại Việt Nam, phục vụ chủ yếu phân khúc du lịch trải nghiệm cao cấp.

Tuy nhiên, gần đây doanh nghiệp này thông báo sẽ dừng khai thác dịch vụ thủy phi cơ từ tháng 4 để điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

Trước đó, năm 2018, Hàng không Hải Âu từng ký biên bản ghi nhớ với hãng hàng không giá rẻ châu Á AirAsia nhằm thành lập một hãng bay mới tại thị trường Việt Nam. Dự án khi đó được kỳ vọng khai thác mô hình hàng không chi phí thấp. Tuy nhiên, các bên sau đó đã thống nhất chấm dứt kế hoạch liên doanh vào tháng 4/2019.

Việc một lãnh đạo trong hệ sinh thái Masterise đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Hàng không Hải Âu diễn ra trong bối cảnh tập đoàn bất động sản này đang gia tăng hiện diện trong lĩnh vực hạ tầng hàng không.

Thời gian gần đây, Masterise thành lập nhiều doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực này, bao gồm Công ty Hạ tầng hàng không Masterise và Công ty Cảng hàng không Masterise, với vốn điều lệ 29.300 tỷ đồng .

Tập đoàn này cũng được giao làm chủ đầu tư sân bay quốc tế Gia Bình, một dự án hạ tầng hàng không quy mô lớn tại miền Bắc.

Động thái mở rộng sang lĩnh vực sân bay và hạ tầng hàng không được xem là bước đi đáng chú ý của Masterise, khi doanh nghiệp vốn nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản cao cấp với các dự án tại Hà Nội và TP.HCM.

Việc nhân sự liên quan Masterise tham gia điều hành Hàng không Hải Âu là một tín hiệu cho thấy khả năng hình thành các mối liên kết mới giữa doanh nghiệp bất động sản này với lĩnh vực hàng không - du lịch.