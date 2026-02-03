Masterise bắt tay Marriott

Tập đoàn Marriott sẽ quản lý 4 khách sạn và 1 khu căn hộ tại Việt Nam do Masterise Group phát triển. Các dự án này sẽ mang thương hiệu The Ritz-Carlton Residences.

Tập đoàn Marriott sẽ quản lý khu căn hộ The Ritz-Carlton Residences đầu tiên tại TP.HCM. Ảnh: Marriott.

Masterise Group cho biết tập đoàn vừa ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý đa dự án với Tập đoàn Marriott International.

Theo đó, Tập đoàn Marriott sẽ đóng vai trò quản lý 5 dự án do Masterise phát triển tại Việt Nam gồm 4 khách sạn và 1 khu căn hộ. Các dự án sẽ mang thương hiệu The Ritz-Carlton Residences.

Các dự án này gồm, một khách sạn 231 phòng và tòa tháp 420 căn hộ cùng mang thương hiệu The Ritz-Carlton Residences tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, tập đoàn khách sạn Mỹ cũng sẽ vận hành tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái của Masterise phát triển tại khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise). Tổ hợp này gồm 2 khách sạn, dự kiến cung cấp 780 phòng, bao gồm phòng khách sạn, suite, căn hộ gia đình và căn hộ lưu trú dài ngày, cùng 1.800 m2 không gian hội họp.

Một dự án khách sạn còn lại nằm tại Cổ Loa (Hà Nội) cạnh Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, sẽ vận hành mang thương hiệu Marriott, dự kiến cung cấp 494 phòng.

Đáng chú ý, thỏa thuận kể trên đánh dấu chiến lược mở rộng sang lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng của Masterise Group.

Tại Việt Nam, Marriott International hiện vận hành hơn 30 cơ sở lưu trú bao gồm khách sạn và nghỉ dưỡng, cùng hơn 50 dự án khác đang trong quá trình phát triển, trải dài từ các thành phố trọng điểm như Hà Nội, TP.HCM đến những điểm đến nghỉ dưỡng du lịch như Phú Quốc, Cam Ranh hay Hà Giang.

Trong khi đó, Masterise thành lập năm 2007, tiền thân là Công ty CP Đầu tư Thảo Điền, đến năm 2019, công ty chính thức tái định vị thương hiệu thành Masterise Group. Hệ sinh thái tập đoàn này bao gồm nhiều công ty thành viên như Masterise Homes, Masterise Services, Masterise Agents, Masterise Hotels...

Các dự án nổi bật do Masterise và các công ty thành viên phát triển đến nay phải kể trên khu dân cư Masteri Thảo Điền, Masteri West Heights, Millennium, Lumiere Riverside, Global City, Grand Marina Saigon...

Trung tuần tháng 8/2025, theo công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Masterise đã hoàn tất tăng vốn từ 6.727 tỷ đồng lên 35.227 tỷ đồng . Hiện ông Hồ Anh Ngọc là Chủ tịch tập đoàn, còn ông Hồ Anh Minh, sinh năm 1995, là Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của tập đoàn. Trong đó, ông Ngọc là em trai, còn ông Minh chính là con trai ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank.

Theo báo cáo quản trị năm 2025 của Techcombank, các thành viên trong gia đình ông Hồ Hùng Anh gồm bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (vợ), ông Hồ Anh Minh (con trai), bà Hồ Thủy Anh (con gái) và ông Hồ Anh Ngọc (em trai) đều sở hữu trên 10% vốn của Masterise Group.