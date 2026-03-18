Cổ phiếu tăng dựng đứng, điều gì đang xảy ra tại Novaland?

Sau khi mất gần một nửa giá trị từ tháng 8/2025, thị giá cổ phiếu NVL của Novaland bất ngờ hồi phục mạnh các phiên gần đây, thu hút dòng tiền lớn từ thị trường.

Cổ phiếu Novaland đã tăng khoảng 30% chỉ trong một tuần gần nhất. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trước khi chịu áp lực điều chỉnh trong hai phiên 17-18/3, cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (HoSE: NVL) đã có chuỗi 5 phiên tăng mạnh liên tiếp từ 10/3 đến 16/3, đưa thị giá cổ phiếu này tăng một mạch từ 10.500 đồng lên 13.500 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng gần 30% chỉ trong một tuần.

Đáng chú ý, trong các phiên 12, 13 và 16/3, cổ phiếu NVL thậm chí tăng kịch trần, phản ánh lực mua được đẩy lên mạnh trong thời gian ngắn.

Cổ phiếu NVL tăng dựng đứng

Trong chuỗi phiên tăng mạnh của cổ phiếu NVL, thanh khoản là điểm nổi bật khi khối lượng giao dịch bình quân trong giai đoạn này đạt hơn 30 triệu cổ phiếu/phiên, cao hơn đáng kể so với mặt bằng quý gần nhất. Riêng phiên 16/3, gần 50 triệu cổ phiếu NVL đã được các nhà đầu tư sang tay - mức cao nhất trong khoảng 5 tháng trở lại đây.

Kết phiên 18/3, cổ phiếu bất động sản này tạm lùi về quanh 13.000 đồng/cổ phiếu, thu hẹp một phần thành quả ngắn hạn. Dù vậy, so với đáy gần nhất, thị giá hiện tại của NVL vẫn cao hơn 25%.

Thanh khoản trong 2 phiên giảm gần nhất của cổ phiếu này cũng duy trì ở mức cao, với khối lượng khớp lệnh bình quân 18,5 triệu cổ phiếu/phiên.

Nhịp hồi phục hiện tại của cổ phiếu NVL diễn ra sau quãng giảm giá kéo dài từ giữa tháng 8/2025. Từ vùng 19.000 đồng/cổ phiếu, mã chứng khoán này từng lùi về đáy 10.500 đồng/cổ phiếu trong phiên 9/3, tức mất gần một nửa giá trị trước khi bật tăng mạnh trở lại.

Diễn biến mã NVL trong thời gian gần đây. Ảnh: TradingView.

Trong bối cảnh giá cổ phiếu hồi phục gần đây, CTCP Diamond Properties - doanh nghiệp liên quan đến Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn - đã đăng ký bán gần 2,2 triệu cổ phiếu NVL trong giai đoạn 13/3-10/4 nhằm cân đối danh mục.

Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của đơn vị này sẽ giảm từ 7,68% xuống khoảng 7,58%, tương đương còn gần 169,2 triệu đơn vị. Đây là lần thứ hai trong năm 2026 cổ đông này lên kế hoạch thoái vốn, sau lần đăng ký trước đó (29/1-27/2) nhưng không thực hiện do thay đổi kế hoạch.

Novaland có nhiều tin vui

Đi cùng diễn biến thị trường chứng khoán, "hệ sinh thái Nova" thời gian gần đây ghi nhận loạt động thái đáng chú ý, góp phần củng cố kỳ vọng của nhà đầu tư.

Cụ thể, ngày 13/3, NovaGroup đã ký kết hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM để phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao. Theo đó, phía bệnh viện sẽ hỗ trợ chuyên môn, đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và tham gia hội chẩn các ca bệnh phức tạp, trong khi NovaGroup đầu tư hạ tầng, trang thiết bị để vận hành hệ thống phòng khám tiêu chuẩn cao.

Giai đoạn đầu, mô hình phòng khám đa khoa sẽ được triển khai tại dự án NovaWorld Phan Thiet, với các dịch vụ khám ngoại trú, tầm soát sức khỏe, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Đây được xem là bước đi nền tảng để NovaGroup mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe tại các dự án lớn.

Động thái này diễn ra ngay sau hội nghị về phát triển "kinh tế bạc" do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số. NovaGroup cho biết đang định vị tham gia sâu hơn vào lĩnh vực dịch vụ cho người cao tuổi, đón đầu xu hướng này.

Ở mảng công nghệ, NovaGroup cũng bắt tay với FPT để xây dựng chiến lược chuyển đổi số toàn diện. Theo thỏa thuận, FPT sẽ tư vấn và triển khai các giải pháp công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và các nền tảng số, hướng tới mô hình vận hành dựa trên dữ liệu. Chương trình được triển khai trên toàn hệ sinh thái, gồm NovaGroup, Novaland và Nova Service, nhằm nâng cao năng lực quản trị và tối ưu vận hành.

Trong khi đó, Novaland cũng đang củng cố nguồn lực tài chính khi ký kết hợp tác toàn diện với LPBank. Hai bên sẽ phối hợp triển khai các giải pháp tài chính tổng thể như hỗ trợ vốn, tái cấu trúc tài chính và quản trị dòng tiền. Đồng thời, LPBank cũng nghiên cứu cung cấp các gói tín dụng cho khách hàng mua bất động sản, cũng như dịch vụ tín dụng, bảo lãnh và thanh toán cho nhà thầu, đối tác, góp phần đảm bảo tiến độ dự án của Novaland.

Đáng chú ý, tại sự kiện này, ông Bùi Cao Nhật Quân - con trai Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn - cũng bất ngờ tái xuất với vai trò Chủ tịch Hội đồng điều hành Tập đoàn.

Cùng với các thỏa thuận hợp tác, Novaland đang đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm. Cuối tháng 1, doanh nghiệp đã cất nóc tháp A1 - tòa cuối cùng của tổ hợp The Grand Manhattan (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) và dự kiến bắt đầu bàn giao từ quý III/2026. Các tháp A2, A3 hiện bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Một số dự án khác ở TP.HCM như The Park Avenue cũng đã được tái khởi động sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý. Đây là tín hiệu cho thấy quá trình tháo gỡ vướng mắc - vốn là điểm nghẽn lớn trong năm 2025 của doanh nghiệp - đang dần phát huy hiệu quả.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Novaland dự kiến triển khai xây dựng 9.122 sản phẩm và bàn giao 5.241 sản phẩm, chủ yếu tại dự án Aqua City và các dự án khu trung tâm TP.HCM.

Doanh thu từ các dự án trong năm 2026 được kỳ vọng đạt hơn 45.800 tỷ đồng , trong khi lợi nhuận dự án dự kiến trên 14.350 tỷ đồng , dựa trên giả định tiến độ xây dựng, bàn giao được đẩy nhanh và các vướng mắc pháp lý tiếp tục được tháo gỡ tại các dự án trọng điểm.