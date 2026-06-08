Điện Máy Xanh thu hơn 2 tỷ USD chỉ sau 5 tháng

Sau 5 tháng đầu năm, Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 54.600 tỷ đồng, tương đương hơn 2 tỷ USD quy đổi, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong bối cảnh kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, Điện Máy Xanh đang mở sổ nhận đăng ký mua cổ phiếu DMX lần đầu ra công chúng. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) - công ty con của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) - vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm nay với doanh thu hợp nhất đạt 54.644 tỷ đồng , tăng 33% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 45% kế hoạch doanh thu cả năm.

Theo cơ cấu doanh thu (không bao gồm Thợ Điện Máy Xanh), chuỗi Điện Máy Xanh tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi chiếm 67% tổng doanh thu, theo sau là chuỗi Thegioididong.com với 29% và TopZone đóng góp 4%. Xét theo kênh bán hàng, doanh thu tại cửa hàng vẫn chiếm ưu thế với tỷ trọng 89%, trong khi kênh trực tuyến đóng góp 11%.

Doanh nghiệp cho biết toàn bộ chuỗi bán lẻ trong nước đều duy trì mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số dù không mở thêm cửa hàng mới. Trong đó, TopZone ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, đạt 38% so với cùng kỳ nhờ doanh số sản phẩm Apple cải thiện mạnh. Chuỗi Điện Máy Xanh tăng 33%, còn Thegioididong.com tăng 30%.

Động lực chính của các chuỗi đến từ mức tăng 33% của doanh thu trên cùng cửa hàng (SSSG). Hầu hết ngành hàng đều tăng trưởng 15-55% so với cùng kỳ, trong đó nhóm máy lạnh ghi nhận tốc độ tăng nhanh nhờ nhu cầu mùa hè.

Ở mảng tài chính tiêu dùng, doanh thu từ dịch vụ mua trả chậm đã tăng 49% so với cùng kỳ và hiện chiếm 39% tổng doanh thu, cao hơn mức 35% của năm 2025. Hiện khoảng 96% sản phẩm trong hệ thống đã được áp dụng hình thức thanh toán này.

Bên cạnh đó, các dịch vụ thanh toán hóa đơn và ngân hàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 46.000 tỷ đồng , tăng 8% so với cùng kỳ, với gần 31 triệu giao dịch, tăng 12%.

Mảng Thợ Điện Máy Xanh cũng ghi nhận kết quả khả quan với doanh thu đạt 1.584 tỷ đồng , tăng gần 50% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ khách hàng ngoài hệ thống đạt 179 tỷ đồng , tăng 41% và chiếm khoảng 11% tổng doanh thu của mảng này.

Đối với kênh online và Super App, doanh thu sau 5 tháng của công ty đạt hơn 6.000 tỷ đồng , tương đương 11% tổng doanh thu hợp nhất.

Ở thị trường quốc tế, chuỗi Erablue tại Indonesia tiếp tục là điểm sáng tăng trưởng. Trong 5 tháng đầu năm, doanh thu chuỗi này đạt 1.560 tỷ rupiah (tương đương khoảng 2.260 tỷ đồng ), tăng 93%. Kết quả này đến từ việc doanh thu trên cùng cửa hàng tăng 19% cùng với tốc độ mở rộng mạng lưới mạnh mẽ.

Đến cuối tháng 5, Erablue sở hữu 245 cửa hàng, tăng 138 điểm bán so với cùng kỳ và tăng thêm 64 cửa hàng kể từ đầu năm. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng quy mô chuỗi lên 500 cửa hàng vào năm 2027 và khoảng 1.000 cửa hàng vào năm 2030.

Hiện chuỗi Điện Máy Xanh có 2.004 cửa hàng, giảm 4 cửa hàng so với đầu năm. Chuỗi Thegioididong.com duy trì 927 cửa hàng, và TopZone giữ nguyên quy mô 85 cửa hàng.

Trong bối cảnh kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, Điện Máy Xanh đang mở sổ nhận đăng ký mua cổ phiếu DMX lần đầu phát hành ra công chúng. Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ chào bán 179,5 triệu cổ phiếu phổ thông với mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến huy động khoảng 14.360 tỷ đồng , tương đương hơn 546 triệu USD .

Sức hút của thương vụ nhanh chóng được thể hiện khi ngay trong tuần đầu tiên triển khai chào bán, Dragon Capital - một trong những công ty quản lý quỹ lớn và lâu đời nhất trên thị trường vốn Việt Nam - đã xác nhận đăng ký mua tối thiểu 50 triệu USD cổ phiếu IPO của DMX, tương đương gần 1.350 tỷ đồng .

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng tham gia đợt chào bán. Trong đó, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc DMX, đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu; ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT MWG đồng thời là Chủ tịch HĐQT DMX - đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, hai người con của ông Nguyễn Đức Tài là ông Nguyễn Anh Huy và bà Nguyễn Anh Phương cũng đăng ký mua mỗi người 300.000 cổ phiếu trong đợt IPO này.