Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Ông Đoàn Văn Hiểu Em đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu DMX

  • Thứ tư, 27/5/2026 11:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thành viên HĐQT MWG Đoàn Văn Hiểu Em cho biết đã hoàn tất đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu DMX trong ngày doanh nghiệp mở sổ nhận đăng ký mua cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động, đồng thời là Tổng giám đốc DMX. Ảnh: MWG.

Trên trang cá nhân, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) - vừa cho biết đã hoàn tất đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu trong đợt IPO của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh.

Với mức giá chào bán cố định 80.000 đồng/cổ phiếu, số tiền ông Hiểu Em dự kiến chi cho thương vụ này vào khoảng 160 tỷ đồng.

Động thái của ông Hiểu Em diễn ra đúng thời điểm 27/5 - ngày DMX chính thức mở sổ nhận đăng ký mua cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ chào bán 179,5 triệu cổ phiếu phổ thông với mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến huy động khoảng 14.360 tỷ đồng, tương đương hơn 546 triệu USD. Đây được xem là một trong những thương vụ IPO đáng chú ý của ngành bán lẻ điện máy Việt Nam trong những năm gần đây.

Theo thông báo, nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu DMX phải đặt cọc 10% giá trị đăng ký trong giai đoạn từ 27/5 đến 17/6. Kết quả phân bổ cổ phiếu dự kiến được công bố vào ngày 18-19/6, trong khi thời gian nộp phần tiền còn lại kéo dài từ 22 đến 29/6. Cổ phiếu DMX dự kiến niêm yết trên sàn HoSE vào đầu tháng 8/2026.

Liên quan đến quyết định đầu tư, ông Hiểu Em từng cho biết ban lãnh đạo DMX sẽ tham gia mua cổ phiếu bằng nguồn tài chính cá nhân hoặc thông qua tái cơ cấu danh mục sở hữu tại MWG. Theo ông, điều này nhằm thể hiện cam kết đồng hành dài hạn với doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông hiện hữu của MWG và các cổ đông mới của DMX sau IPO.

Thực tế, để chuẩn bị nguồn vốn tham gia IPO DMX, ông Hiểu Em đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu MWG theo phương thức thỏa thuận trong giai đoạn 6/5-4/6/2026. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu MWG do ông nắm giữ sẽ giảm xuống còn khoảng 1,54 triệu đơn vị, tương đương 0,1% vốn điều lệ.

Hiện ông Đoàn Văn Hiểu Em đồng thời giữ vai trò Tổng giám đốc DMX. Đây là pháp nhân thuộc MWG, được thành lập để quản lý các chuỗi bán lẻ Thegioididong.com, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh cùng liên doanh Erablue tại Indonesia.

Trong quý I/2026, DMX ghi nhận doanh thu hơn 32.400 tỷ đồng, tăng khoảng 33% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 2.218 tỷ đồng, tăng gần 49%. Theo doanh nghiệp, tăng trưởng được ghi nhận ở hầu hết chuỗi và nhóm sản phẩm, với doanh số trên cùng cửa hàng (SSSG) tăng 34%.

Năm 2026, DMX đặt mục tiêu doanh thu khoảng 122.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 7.350 tỷ đồng, lần lượt tăng khoảng 15% và 20% so với năm trước.

Trong báo cáo phân tích, Vietcap dự phóng lợi nhuận sau thuế năm 2026 của DMX có thể đạt hơn 9.300 tỷ đồng nếu duy trì được đà tăng trưởng hiện tại.

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, DMX cho biết sẽ mở rộng từ mô hình bán lẻ truyền thống sang khai thác giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value - CLV). Ngoài doanh thu từ bán sản phẩm, doanh nghiệp hướng tới gia tăng nguồn thu từ các dịch vụ hậu mãi và tài chính như bảo hành mở rộng, bảo trì, sửa chữa và tài chính tiêu dùng.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt doanh thu khoảng 182.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 13.000 tỷ đồng.

Sau IPO, DMX dự kiến chi trả cổ tức đặc biệt 4.000 đồng/cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại của các năm trước. Đồng thời, doanh nghiệp định hướng duy trì chính sách cổ tức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế trong dài hạn.

Cổ phiếu DMX của Thế Giới Di Động dự kiến IPO với giá 80.000 đồng

DMX dự kiến chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 80.000 đồng/cổ phiếu, kỳ vọng huy động khoảng 14.360 tỷ đồng từ đợt IPO.

13:47 22/5/2026

'Gà đẻ trứng vàng' của Thế Giới Di Động thu đậm

DMX của Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu quý I tăng 33%, hoàn thành hơn 1/4 kế hoạch năm, với động lực từ bán trả chậm và chuỗi Erablue tăng trưởng mạnh.

11:20 8/4/2026

'Tân binh' nhà Thế Giới Di Động thu gần 23.000 tỷ chỉ sau 2 tháng

DMX - pháp nhân mới của Thế Giới Di Động - ghi nhận doanh thu hơn 22.900 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm nay nhờ tăng trưởng 2 chữ số ở nhiều ngành hàng và đẩy mạnh tài chính tiêu dùng.

22:27 19/3/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

DMX Thế giới Di động DMX Hiểu Em IPO DMX Đoàn Văn Hiểu Em MWG

  • Thế giới di động

    Thế giới di động

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

Đọc tiếp

The gioi vua co them 3 cong ty nghin ty USD hinh anh

Thế giới vừa có thêm 3 công ty nghìn tỷ USD

35 phút trước 12:38 27/5/2026

0

Nhờ làn sóng đầu tư vào AI tăng mạnh, các "ông lớn" trong ngành công nghệ như Samsung, Micron, SK Hynix đã lần lượt cán mốc vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý