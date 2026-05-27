Ông Đoàn Văn Hiểu Em đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu DMX

Thành viên HĐQT MWG Đoàn Văn Hiểu Em cho biết đã hoàn tất đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu DMX trong ngày doanh nghiệp mở sổ nhận đăng ký mua cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động, đồng thời là Tổng giám đốc DMX. Ảnh: MWG.

Trên trang cá nhân, ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) - vừa cho biết đã hoàn tất đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu trong đợt IPO của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh.

Với mức giá chào bán cố định 80.000 đồng/cổ phiếu, số tiền ông Hiểu Em dự kiến chi cho thương vụ này vào khoảng 160 tỷ đồng .

Động thái của ông Hiểu Em diễn ra đúng thời điểm 27/5 - ngày DMX chính thức mở sổ nhận đăng ký mua cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ chào bán 179,5 triệu cổ phiếu phổ thông với mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến huy động khoảng 14.360 tỷ đồng , tương đương hơn 546 triệu USD . Đây được xem là một trong những thương vụ IPO đáng chú ý của ngành bán lẻ điện máy Việt Nam trong những năm gần đây.

Theo thông báo, nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu DMX phải đặt cọc 10% giá trị đăng ký trong giai đoạn từ 27/5 đến 17/6. Kết quả phân bổ cổ phiếu dự kiến được công bố vào ngày 18-19/6, trong khi thời gian nộp phần tiền còn lại kéo dài từ 22 đến 29/6. Cổ phiếu DMX dự kiến niêm yết trên sàn HoSE vào đầu tháng 8/2026.

Liên quan đến quyết định đầu tư, ông Hiểu Em từng cho biết ban lãnh đạo DMX sẽ tham gia mua cổ phiếu bằng nguồn tài chính cá nhân hoặc thông qua tái cơ cấu danh mục sở hữu tại MWG. Theo ông, điều này nhằm thể hiện cam kết đồng hành dài hạn với doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa cổ đông hiện hữu của MWG và các cổ đông mới của DMX sau IPO.

Thực tế, để chuẩn bị nguồn vốn tham gia IPO DMX, ông Hiểu Em đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu MWG theo phương thức thỏa thuận trong giai đoạn 6/5-4/6/2026. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu MWG do ông nắm giữ sẽ giảm xuống còn khoảng 1,54 triệu đơn vị, tương đương 0,1% vốn điều lệ.

Hiện ông Đoàn Văn Hiểu Em đồng thời giữ vai trò Tổng giám đốc DMX. Đây là pháp nhân thuộc MWG, được thành lập để quản lý các chuỗi bán lẻ Thegioididong.com, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh cùng liên doanh Erablue tại Indonesia.

Trong quý I/2026, DMX ghi nhận doanh thu hơn 32.400 tỷ đồng , tăng khoảng 33% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 2.218 tỷ đồng , tăng gần 49%. Theo doanh nghiệp, tăng trưởng được ghi nhận ở hầu hết chuỗi và nhóm sản phẩm, với doanh số trên cùng cửa hàng (SSSG) tăng 34%.

Năm 2026, DMX đặt mục tiêu doanh thu khoảng 122.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 7.350 tỷ đồng , lần lượt tăng khoảng 15% và 20% so với năm trước.

Trong báo cáo phân tích, Vietcap dự phóng lợi nhuận sau thuế năm 2026 của DMX có thể đạt hơn 9.300 tỷ đồng nếu duy trì được đà tăng trưởng hiện tại.

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, DMX cho biết sẽ mở rộng từ mô hình bán lẻ truyền thống sang khai thác giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value - CLV). Ngoài doanh thu từ bán sản phẩm, doanh nghiệp hướng tới gia tăng nguồn thu từ các dịch vụ hậu mãi và tài chính như bảo hành mở rộng, bảo trì, sửa chữa và tài chính tiêu dùng.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt doanh thu khoảng 182.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 13.000 tỷ đồng .

Sau IPO, DMX dự kiến chi trả cổ tức đặc biệt 4.000 đồng/cổ phiếu từ lợi nhuận giữ lại của các năm trước. Đồng thời, doanh nghiệp định hướng duy trì chính sách cổ tức tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế trong dài hạn.