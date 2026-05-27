Thế giới vừa có thêm 3 công ty nghìn tỷ USD

Nhờ làn sóng đầu tư vào AI tăng mạnh, các "ông lớn" trong ngành công nghệ như Samsung, Micron, SK Hynix đã lần lượt cán mốc vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD.

Samsung, Micron, SK Hynix đều đã chạm đến cột mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Ngày 27/5 (giờ địa phương), SK Hynix (Hàn Quốc) đã lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD vốn hóa thị trường khi làn sóng đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục thúc đẩy giá cổ phiếu ngành bán dẫn tăng mạnh, theo Reuters.

Trong phiên giao dịch mới nhất, cổ phiếu của SK Hynix đã tăng tới 14,9%, qua đó đưa vốn hóa thị trường của nhà sản xuất chip Hàn Quốc này lên mức kỷ lục 1.680 tỷ won (tương đương 1.120 tỷ USD ).

Trước đó, đối thủ trong nước là Samsung đã lần đầu vượt mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD vào ngày 6/5, trong khi Micron niêm yết tại Mỹ đạt cột mốc này vào ngày 26/5. Cổ phiếu Micron chốt phiên 26/5 tăng 17,4% lên 881,6 USD /cổ phiếu, sau khi có lúc tăng tới 19,3% trong phiên giao dịch. Theo dữ liệu của LSEG, động lực chính đến từ việc UBS nâng giá mục tiêu đối với cổ phiếu này từ 535 USD lên 1.625 USD , mức dự báo cao nhất trong số 46 tổ chức đang theo dõi Micron.

Đáng chú ý, nhờ sự dẫn dắt của Samsung và SK Hynix, chỉ số KOSPI tăng tới 5,09%, đạt 8.457 điểm, mức cao nhất từ trước đến nay. Mức tăng quá mạnh đã kích hoạt cơ chế tạm thời ngừng giao dịch thuật toán nhằm hạn chế biến động quá lớn.

Sau phiên tăng giá này, Samsung và SK Hynix chiếm khoảng 50% tổng vốn hóa của chỉ số KOSPI. Hàn Quốc được xem là một trong những thị trường hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng AI toàn cầu khi chỉ số KOSPI đã tăng 91% từ đầu năm đến nay, sau khi tăng 76% trong năm trước.

Mặt khác, các nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới được hưởng lợi nhờ nhu cầu tăng mạnh đối với các loại chip nhớ cao cấp dùng trong các bộ xử lý AI, chẳng hạn như những bộ xử lý do Nvidia thiết kế. Đây là yếu tố khiến nguồn cung trở nên khan hiếm và đẩy giá bán tăng cao.

Trong quý I, giá chip nhớ đã tăng gấp đôi so với giai đoạn trước đó và được dự báo sẽ tiếp tục tăng thêm tới 63% trong quý hiện tại. Nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI khiến nguồn cung dành cho điện thoại thông minh, máy tính xách tay và ngành ô tô bị thu hẹp, đồng thời giúp các hãng sản xuất chip nhớ ghi nhận lợi nhuận kỷ lục.

Ông Kim Young-gun, chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán Mirae Asset Securities ở Seoul, kỳ vọng nhu cầu chip nhớ sẽ tiếp tục vượt nguồn cung ít nhất đến năm 2028, qua đó duy trì mặt bằng giá ở mức cao.

Nhận thấy lợi ích mà làn sóng AI đang mang lại, các nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ cũng đã rót hàng tỷ USD vào một quỹ ETF mới, cho phép họ tiếp cận cổ phiếu Samsung và SK Hynix.

Trong khi đó, các quỹ ETF đòn bẩy đơn cổ phiếu đầu tiên của Hàn Quốc gắn với Samsung và SK Hynix đã tăng mạnh ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, với mức tăng 2 chữ số nhờ đà bứt phá của nhóm cổ phiếu bán dẫn.

Theo truyền thông địa phương, trang web của Hiệp hội Đầu tư Tài chính Hàn Quốc, nơi cung cấp các khóa học trực tuyến bắt buộc đối với nhà đầu tư cá nhân muốn giao dịch ETF đòn bẩy, đã bị gián đoạn trong thời gian ngắn vào ngày 27/5 do lượng người truy cập tăng đột biến.

Chuyên gia trong ngành nhìn nhận cột mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD không chỉ cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của chip nhớ trong hạ tầng AI, mà còn phản ánh sự dịch chuyển rộng hơn của dòng tiền đầu tư AI. Sau giai đoạn tập trung mạnh vào các nhà sản xuất bộ xử lý đồ họa (GPU), nhà đầu tư hiện tìm kiếm những doanh nghiệp có thể hưởng lợi trực tiếp từ kế hoạch chi tiêu khổng lồ của các tập đoàn công nghệ lớn cho cơ sở hạ tầng AI.

Hiện, chỉ có 3 công ty châu Á gia nhập câu lạc bộ vốn hóa trên 1.000 tỷ USD , trong đó có TSMC. Hàn Quốc cũng trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Mỹ có hơn một doanh nghiệp đạt mức vốn hóa này.