Dàn chaebol Hàn đổ bộ Hà Nội: Samsung, SK, LG cùng bàn chuyện chip, AI

Lãnh đạo các chaebol lớn nhất Hàn Quốc đã tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung sang Việt Nam.

Theo Chosun Daily, phái đoàn doanh nghiệp tháp tùng ông Lee được đánh giá là “hùng hậu”, với sự góp mặt của Chủ tịch SK Group Chey Tae Won, Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae Yong, Chủ tịch Hyundai Motor Group Chung Eui Sun, Chủ tịch LG Group Koo Kwang Mo, cùng lãnh đạo HD Hyundai và Hyosung.

Lãnh đạo của 4 chaebol lớn nhất gồm Samsung, SK, Hyundai Motor và LG cũng dự kiến tham dự Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc tại Hà Nội, theo The Korea Herald.

Reuters cho biết hai bên dự kiến mở rộng hợp tác trong hàng loạt lĩnh vực như bán dẫn, linh kiện điện tử, AI, khoa học công nghệ, chuyển đổi năng lượng, khoáng sản thiết yếu, hạ tầng và điện hạt nhân, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030.

Ngoài ra, Seoul cũng được cho là muốn thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp Hàn Quốc trong các dự án lớn tại Việt Nam như điện hạt nhân, đô thị mới, sân bay và các mô hình thành phố thông minh.

Reuters đánh giá Việt Nam hiện là một trung tâm sản xuất lớn về điện thoại và thiết bị điện tử, nhưng đang muốn chuyển dịch sang các công nghệ phức tạp hơn như bán dẫn.

Các tập đoàn Hàn Quốc đã đầu tư sâu tại Việt Nam, nổi bật là Samsung với tổng vốn hơn 20 tỷ USD , chủ yếu trong các nhà máy điện tử.

Trong khi đó, các doanh nghiệp như Intel và Amkor đang vận hành các nhà máy lớn tại Việt Nam nhưng tập trung ở khâu sau (lắp ráp, kiểm định, đóng gói) - vốn sử dụng nhiều lao động.

Các cuộc đàm phán về khả năng xây dựng nhà máy bán dẫn back-end của Samsung tại Việt Nam đã kéo dài nhiều năm, song đến nay, nỗ lực thu hút các nhà máy sản xuất chip tiên tiến (fab) vẫn chưa đạt kết quả.

Theo Kwak Sungil từ Viện Chính sách Kinh tế Quốc tế Hàn Quốc, doanh nghiệp Hàn Quốc có thể mở rộng các chương trình đào tạo chung, qua đó giúp Việt Nam xây dựng nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn, đồng thời giải quyết tình trạng thiếu lao động của chính các nhà sản xuất Hàn Quốc.