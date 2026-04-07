Chủ tịch các chaebol lớn nhất Hàn Quốc sắp sang Việt Nam

Các lãnh đạo của những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc dự kiến thăm Ấn Độ và Việt Nam vào cuối tháng này nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các chaebol Hàn Quốc muốn phòng ngừa rủi ro từ những bất ổn xuất phát từ khủng hoảng Trung Đông và xu hướng gia tăng các chính sách bảo hộ thương mại, theo Korea Times.

Theo các nguồn tin trong ngành, Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc (FKI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) đã thành lập các đoàn doanh nghiệp để lần lượt thăm Ấn Độ và Việt Nam trong tháng này. Mỗi đoàn dự kiến bao gồm tới 200 doanh nghiệp và sẽ tham gia các diễn đàn kinh doanh với các công ty địa phương.

Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc thăm Việt Nam dự kiến có Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, Chủ tịch Hyundai Motor Chung Euisun, Chủ tịch LG Koo Kwang-mo cùng Chủ tịch SK Chey Tae-won. Đây đều là các lãnh đạo cao nhất của nhóm chaebol lớn nhất Hàn Quốc hiện nay.

SK Innovation đã giành được một dự án quy mô lớn tại Việt Nam trị giá 2,3 tỷ USD , bao gồm xây dựng nhà máy điện khí và một cảng tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), trong bối cảnh tập đoàn này đang đẩy mạnh mảng hạ tầng năng lượng.

Trong khi đó, gần một nửa sản lượng điện thoại thông minh toàn cầu của Samsung Electronics được sản xuất tại Việt Nam. Samsung Display cũng vận hành các cơ sở tại đây. Còn LG Electronics, LG Innotek và LG Display hiện duy trì các cứ điểm sản xuất toàn cầu tại Việt Nam thông qua 12 công ty liên kết.

Trong chuyến thăm Ấn Độ, đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc dự kiến cũng có sự góp mặt của 3 chủ tịch tập đoàn Samsung Electronics, Hyundai và LG, bởi tầm quan trọng của thị trường này đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Đối với Samsung Electronics và LG Electronics, Ấn Độ là thị trường then chốt cho các thiết bị công nghệ thông tin và đồ gia dụng, nhờ dân số 1,4 tỷ người và nền kinh tế đang tiếp tục tăng trưởng. Quốc gia này cũng là một cứ điểm sản xuất quan trọng của 2 "ông lớn" ngành điện tử Hàn Quốc.

Samsung Electronics hiện vận hành các cơ sở sản xuất tại Noida và Tamil Nadu, sản xuất điện thoại thông minh và thiết bị gia dụng, đồng thời đặt trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) lớn nhất ngoài Hàn Quốc tại đây.

LG Electronics cũng xác định Ấn Độ là trụ cột trong chiến lược "Global South" với việc vận hành các nhà máy tại Noida và Pune, cũng như đang xây dựng thêm một cơ sở mới tại Sri City. Đơn vị LG Electronics tại Ấn Độ đã được niêm yết trên sàn chứng khoán địa phương.

Ngoài LG, Hyundai Motor đã niêm yết công ty con tại Ấn Độ và có kế hoạch mở rộng công suất tại nhà máy Pune lên 1 triệu xe mỗi năm.

Một quan chức cho biết các thị trường mới nổi như Ấn Độ và Việt Nam đang ngày càng thu hút sự chú ý như những điểm tựa, nhằm giảm thiểu rủi ro từ sự bất ổn của chuỗi cung ứng do căng thẳng Trung Đông và các chính sách bảo hộ thương mại. Vì vậy, những chuyến thăm này được kỳ vọng giúp giảm bớt bất định và tìm kiếm sự cộng hưởng với các đối tác địa phương.