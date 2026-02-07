Chaebol Hàn Quốc Lotte kiếm bộn tiền ở Việt Nam

Lotte Shopping - thành viên của Tập đoàn Lotte Hàn Quốc - đạt mức tăng trưởng 2 con số tại thị trường Việt Nam. Trong đó, Lotte Mall Westlake Hà Nội ghi nhận mức lợi nhuận cao kỷ lục.

Lotte Shopping lãi lớn tại thị trường Việt Nam trong năm 2025. Ảnh: Văn An.

Lotte Shopping đã ghi nhận sự đảo chiều tích cực về kết quả kinh doanh trong năm ngoái, nhờ hoạt động khởi sắc của mảng bách hóa và các thị trường nước ngoài.

Cụ thể, các trung tâm bách hóa tại Seoul (Hàn Quốc) và trung tâm thương mại tại Việt Nam đạt kết quả kinh doanh khả quan, qua đó giúp lợi nhuận hoạt động tăng trưởng 2 chữ số, theo Seoul Economic Daily.

Trong báo cáo gửi cơ quan quản lý hôm 5/2 (giờ địa phương), Lotte Shopping ghi nhận lợi nhuận hoạt động 547 tỷ won (khoảng 380 triệu USD ) năm ngoái, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024.

Kết quả kinh doanh quý IV/2025 cũng cho thấy sự cải thiện rõ nét, khi doanh thu quý tăng hơn 1% lên 3.520 tỷ won (tương đương 2,4 tỷ USD ). Đây cũng là quý đầu tiên nhà bán lẻ Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu kể từ tháng 4/2022, chấm dứt chuỗi 3 năm doanh thu liên tiếp suy giảm.

Đáng chú ý, mảng bách hóa đóng vai trò "đầu tàu" trong quá trình phục hồi lợi nhuận hoạt động cả năm khi đóng góp đến 504,2 tỷ won ( 344 triệu USD ), tức chiếm hơn 92% lợi nhuận hoạt động của tập đoàn. Động lực tăng trưởng đến từ nhu cầu mua sắm gia tăng của du khách nước ngoài, với doanh số từ tệp khách này tăng 37% so với quý IV/2024.

Các trung tâm bách hóa ở thị trường nước ngoài của Lotte cũng ghi nhận kết quả tích cực, trong đó Lotte Mall Westlake Hà Nội vượt kỷ lục lợi nhuận theo quý. Nhờ đà tăng trưởng này, mảng bách hóa tại các thị trường nước ngoài đã quay trở lại trạng thái có lãi, với lợi nhuận hoạt động đạt 13 tỷ won ( 8,9 triệu USD ).

Trong khi đó, chuỗi hệ thống Lotte Mart tại Việt Nam đạt lợi nhuận hoạt động 40,5 tỷ won ( 28 triệu USD ) và cũng là năm thứ 5 liên tiếp đạt mức tăng trưởng mạnh.

Ngược lại, mảng kinh doanh trung tâm thương mại lại ghi nhận khoản lỗ 7 tỷ won ( 4,7 triệu USD ) trong cả năm. Tuy nhiên, tính riêng quý IV, doanh thu khi gộp chung cả mảng này và mảng siêu thị lại tăng 1% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 1.650 tỷ won ( 1,1 tỷ USD ).

Đối với mảng thương mại điện tử, Lotte Shopping cho biết lợi nhuận tiếp tục được cải thiện, với 8 quý liên tiếp thành công thu hẹp khoản lỗ. Riêng trong quý IV, “ông lớn" Hàn Quốc ghi nhận mức lỗ giảm hơn 60% so với cùng kỳ nhờ chiến lược tập trung vào hiệu quả kinh doanh và tăng khả năng sinh lời.

Trong năm nay, Lotte Shopping cho biết sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng cách tăng cường năng lực cạnh tranh cốt lõi ở từng mảng nhằm phù hợp với định hướng quản trị của Chủ tịch Shin Dong-bin, đồng thời hướng đến sự tăng trưởng bền vững về chất lượng.

Cụ thể, mảng bách hóa sẽ đẩy mạnh doanh số từ khách du lịch quốc tế và nhóm khách hàng VIP, trong khi mảng trung tâm thương mại sẽ tập trung vào nhóm hàng thực phẩm tươi sống cũng như các sản phẩm nhãn hiệu riêng.

"Chúng tôi sẽ củng cố năng lực cạnh tranh cốt lõi trong nước và mở rộng vị thế tại các thị trường nước ngoài, qua đó xây dựng nền tảng cho tăng trưởng bền vững", ông Lim Jae-chul, CFO của Lotte Shopping, cho biết.