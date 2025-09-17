Chaebol lớn thứ 5 Hàn Quốc tăng mạnh đầu tư vào Việt Nam

Lotte Shopping, nhà bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc, có kế hoạch mở thêm 2-3 trung tâm thương mại (TTTM) tại Việt Nam nhằm tăng gấp đôi lợi nhuận hoạt động vào năm 2030.

Lotte chuẩn bị mở thêm 2-3 trung tâm thương mại tại Việt Nam nhằm tăng gấp đôi lợi nhuận vào năm 2030. Ảnh: Lotte.

Lotte đang nhắm vào phân khúc người tiêu dùng cao cấp tại Việt Nam bằng cách áp dụng phong cách tiếp thị Hàn Quốc, tận dụng sự phổ biến ngày càng tăng của ẩm thực và văn hóa Hàn cũng như sức mua đang mở rộng của thị trường này, theo Korea Economic Daily.

"Đến năm 2030, chúng tôi sẽ mở thêm 2-3 tổ hợp thương mại tại Việt Nam, tương tự Lotte Mall West Lake Hà Nội mà chúng tôi khai trương vào tháng 9/2023", ông Kim Sang-hyun, Phó Chủ tịch kiêm CEO Lotte Shopping, phát biểu tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư hôm 15/9.

Tập đoàn cũng đặt mục tiêu doanh thu 20.300 tỷ won (tương đương 14,7 tỷ USD ) và lợi nhuận hoạt động 1.300 tỷ won (tương đương 940 triệu USD ) vào năm 2030.

Mục tiêu lợi nhuận này cao hơn gấp đôi mức 473,1 tỷ won (tương đương 343 triệu USD ) mà công ty đạt được năm 2024. Theo đó, doanh thu năm 2024 của Lotte Shopping đạt 14.000 tỷ won (tương đương khoảng 10 tỷ USD )

Tập đoàn lớn thứ 5 Hàn Quốc đã ghi dấu ấn thành công tại Việt Nam với TTTM Lotte Mall West Lake Hà Nội.

Tổ hợp ở Tây Hồ Tây rộng 354.000 m2, tạo được sự khác biệt với các trung tâm bán lẻ khác nhờ quy tụ các thương hiệu xa xỉ và thời trang nhanh quốc tế.

Trong số 233 cửa hàng tại đây, 40% là những thương hiệu lần đầu xuất hiện tại Hà Nội. Các nhãn hàng cao cấp như Chanel Beauty, Lancome và Coach đều đã khai trương cửa hàng tại đây.

Doanh số cộng dồn tại khu phức hợp này đã vượt 200 tỷ won (tương đương 145 triệu USD ) vào cuối tháng 6 và đạt hơn 300 tỷ won (khoảng 217 triệu USD ) vào cuối tháng 12/2024. Trong cùng giai đoạn, TTTM đã đón hơn 12 triệu lượt khách.

Tại Đông Nam Á, Lotte cũng đang mở rộng hiện diện tại Indonesia, trong bối cảnh thị trường nội địa bão hòa và sự cạnh tranh gay gắt đến từ các đối thủ thương mại điện tử (TMĐT).

Năm 2018, Lotte trở thành nhà bán lẻ Hàn Quốc đầu tiên gia nhập Indonesia, nơi các cửa hàng tạp hóa truyền thống vẫn chiếm ưu thế. Hiện, công ty vận hành 48 siêu thị Lotte Mart và một trung tâm bách hóa tại quốc gia này.

Trong khi đó, nhà bán lẻ Hàn Quốc đã rút khỏi Trung Quốc năm 2028, sau một thập kỷ đặt chân vào thị trường từng được coi là "miền đất hứa".

Từng đạt đỉnh với 5 trung tâm bách hóa và 119 siêu thị tại Trung Quốc, Lotte phải chịu cú sốc sau khi Bắc Kinh áp đặt hạn chế đối với hàng hóa Hàn Quốc nhằm trả đũa việc Seoul triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD năm 2018.