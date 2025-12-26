Đại công trường 22.000 tỷ ở Phú Quốc phục vụ APEC sau nửa năm thi công

Sau gần nửa năm thi công, tiến độ chung của 2 hạng mục chính là Trung tâm hội nghị và Nhà hát đa năng đều duy trì ở mức 33%. Dự kiến cả 2 dự án sẽ về đích vào tháng 1/2027, trước khoảng 10 tháng diễn ra hội nghị APEC.

Đến giữa tháng 12, dự án hoàn thành 80% san lấp, xây kè, đóng hơn 3.600 cọc. Riêng trung tâm hội nghị và nhà hát đạt 33% tiến độ.

Trong ảnh là hạng mục Trung tâm Hội nghị và Triển lãm với tổng diện tích sàn 157.375 m2, gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, đáp ứng đa dạng chức năng như tổ chức hội nghị, phòng tiệc, khu triển lãm, không gian dinner show và hệ thống nhà hàng, phục vụ các sự kiện đối nội và đối ngoại quy mô lớn.

Nơi đây có thể tổ chức các sự kiện tới 10.000 người, và không gian tiệc đến 5.000 người… Ngoài ra, không gian hội nghị lớn là ballroom 3.000 m2 và 30 phòng họp nhỏ phục vụ các sự kiện, hội nghị…

Bên cạnh đó, công trình còn có Trung tâm báo chí Quốc tế đảm bảo đáp ứng điều kiện tác nghiệp cho khoảng 3.000-4.000 phóng viên.

Công trình Trung tâm Hội nghị - Triển lãm thuộc phân Khu S3 đã hoàn thành 100% phần móng và đạt 31% phần thô. Việc hoàn thành móng tuyệt đối là tiền đề quan trọng để đảm bảo kỹ thuật cho kết cấu không cột khổng lồ.

Nằm ở góc đảo là công trình Nhà biểu diễn đa năng với tổng diện tích sàn xây dựng 67,720 m2 gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sức chứa 4.094 chỗ ngồi. Tham gia thiết kế công trình này là đơn vị tư vấn thiết kế của Mỹ như SOM, đơn vị tư vấn nhà hát Apeiro.

Nhà hát đa năng được thiết kế dạng khối tròn - biểu tượng của Trời - đặt cạnh Trung tâm Hội nghị hình vuông - biểu trưng cho Đất, thể hiện triết lý cân bằng Trời tròn - Đất vuông trong triết lý phương Đông.

Tiến độ hiện tại của công trình này cũng đã đạt 95% phần móng và 20,5% phần thô.

Hạng mục này cũng sẽ hoàn thành kết cấu thép vào 31/1/2026, hoàn thiện mặt ngoài vào 30/6/2026, và hoàn thiện nội thất vào 31/1/2027.

Sun Group cam kết khởi công tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 vào ngày 19/12 tới, đồng thời dự kiến khởi công Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC vào ngày 10/2/2026.

Hơn 15% khối lượng đã hoàn thành trong giai đoạn 1 của Dự án đường dẫn vào Cảng tổng hợp Hà Tiên. Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng mở rộng giao thương Phú Quốc, Campuchia và Thái Lan.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.