Cận cảnh đường dẫn cảng biển Hà Tiên gần 1.200 tỷ đồng đang thi công

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng , trong đó gần 600 tỷ đồng dành cho giai đoạn 1. Dự kiến, giai đoạn 1 của dự án hoàn thành đầu năm 2027, song chủ đầu tư đang nỗ lực để có thể đưa vào sử dụng sớm hơn, vào khoảng cuối năm 2026 nếu không gặp biến động thời tiết và nguồn vật liệu. "Hiện nguồn vật liệu cơ bản đáp ứng yêu cầu. Mùa này sóng gió ít, thời tiết thuận lợi nên chúng tôi tranh thủ thi công tối đa”, ông Tuyền nói.