Cận cảnh đường dẫn cảng biển Hà Tiên gần 1.200 tỷ đồng đang thi công

Dự án đường dẫn ra Cảng tổng hợp Hà Tiên được UBND TP Hà Tiên (trước sáp nhập) phê duyệt và khởi công tháng 6 năm nay. Tổng mức đầu tư của dự án gần 1.200 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương. Cảng nằm ngoài khơi nên đường dẫn được thực hiện lấn biển.
Tuyến đường nối từ Hà Tiên ra cảng dài gần 4,9 km thực hiện lấn biển. Giai đoạn 1 triển khai đoạn đường lấn biển 1,8 km với quy mô 4 làn xe, mặt đường rộng 15m, vỉa hè hai bên 5 m; cầu phía biển dài khoảng 240 m. Giai đoạn 2 gồm tuyến đường lấn biển 2,85 km. Tuyến chính được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, kết hợp hệ thống tường kè chắn sóng để bảo vệ kết cấu công trình.
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Tuyền - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Hà Tiên - cho biết dự án đường dẫn vào Cảng tổng hợp Hà Tiên đang được các đơn vị thi công tập trung nguồn lực để bảo đảm tiến độ và chất lượng. Hiện khối lượng thực hiện đạt hơn 15%.
Theo ông Tuyền, tuyến đường dẫn hiện đã thực hiện khoảng 830 m. Các mũi thi công được duy trì liên tục, không nghỉ cuối tuần để đẩy nhanh tiến độ.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, trong đó gần 600 tỷ đồng dành cho giai đoạn 1. Dự kiến, giai đoạn 1 của dự án hoàn thành đầu năm 2027, song chủ đầu tư đang nỗ lực để có thể đưa vào sử dụng sớm hơn, vào khoảng cuối năm 2026 nếu không gặp biến động thời tiết và nguồn vật liệu. "Hiện nguồn vật liệu cơ bản đáp ứng yêu cầu. Mùa này sóng gió ít, thời tiết thuận lợi nên chúng tôi tranh thủ thi công tối đa”, ông Tuyền nói.
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Hà Tiên cho biết thêm dự án đường dẫn ra Cảng tổng hợp Hà Tiên cách vùng nước lịch sử gần nhất 3,7 km, cách cột mốc 314 khoảng 5,7 km và nằm hoàn toàn trong chủ quyền Việt Nam (trong đường điện Hà Tiên đi Tiên Hải). Sau khi hoàn thành, tuyến đường vẫn cách xã đảo Tiên Hải khoảng 5 km.
Bản đồ tổng thể cảng tổng hợp Hà Tiên nằm ngoài khơi, với đường nối lấn biển và cầu vượt trên biển để nối với bờ.
Lãnh đạo tỉnh An Giang đã nhiều lần kiểm tra hiện trường và yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và chất lượng công trình. Khi hoàn thành, tuyến đường dẫn và Cảng tổng hợp Hà Tiên sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế khu vực. “Dự án giúp điều tiết hàng hóa đi - đến Phú Quốc thuận lợi hơn, mở rộng giao thương với Campuchia và Thái Lan”, ông Tuyền nhấn mạnh.