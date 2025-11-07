TP.HCM 'trảm’ nhà thầu chậm tiến độ

Chiều 6/11, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), đã thông tin về việc chấm dứt hợp đồng các nhà thầu chậm tiến độ.

Liên quan đến định hướng phát triển giao thông xanh, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thông tin: Sở đã tiếp nhận đề xuất của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Motorcycle về việc thử nghiệm hoán cải xe máy sử dụng xăng sang xe máy chạy bằng động cơ điện lai. Mục tiêu nhằm tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, vấn đề này mới chỉ là đề xuất nghiên cứu của doanh nghiệp, chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và cấp phép.

Theo ông Nguyễn Kiên Giang, Sở Xây dựng TP.HCM đã gửi văn bản đến Cục Đăng kiểm Việt Nam để xem xét, đánh giá và nghiên cứu bổ sung các quy định kỹ thuật, quy chuẩn an toàn cho hoạt động hoán đổi động cơ điện trên xe máy. Sau khi có kết quả đánh giá và cơ sở pháp lý đầy đủ, thành phố sẽ xem xét triển khai thử nghiệm theo lộ trình phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Công ty Anh Vinh chậm tiến độ thi công kéo dài tại nhiều dự án, bao gồm các gói thầu chống sạt lở bán đảo Thanh Đa. Ảnh: Duy Anh.

"Trảm" nhà thầu chậm tiến độ

Theo ông Giang, từ đầu năm 2025, UBND TP.HCM đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu Ban Giao thông khẩn trương xử lý các kiến nghị của Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng), đặc biệt là đối với những dự án chậm tiến độ. Thực hiện chỉ đạo này, Ban Giao thông đã tiến hành chấm dứt hợp đồng với một số nhà thầu không đảm bảo năng lực và lựa chọn nhà thầu mới theo quy định.

Cụ thể, Ban Giao thông đã chấm dứt hợp đồng với Công ty cổ phần Tập đoàn Anh Vinh và ký kết hợp đồng với nhà thầu mới. Nguyên nhân chính là do Công ty Anh Vinh chậm tiến độ thi công kéo dài tại nhiều dự án, bao gồm các gói thầu chống sạt lở bán đảo Thanh Đa. Công trình dang dở được khởi động lại từ tháng 9, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2026.

Dù không nêu tên cụ thể các đơn vị khác nhưng ông Giang cho biết, từ cuối năm 2024 đến nay, nhiều nhà thầu cũng đã bị TP.HCM chấm dứt hợp đồng do nhiều lần chậm tiến độ ở giai đoạn 3, giai đoạn 4 của các dự án để thay bằng các nhà thầu, liên danh mới. Các công trình dang dở, thành phố đang thúc tiến độ liên danh nhà thầu mới phấn đấu hoàn thành trong quý 2 năm 2026.

"Việc thay thế nhà thầu “ì ạch” là bước đi cần thiết để đảm bảo tiến độ chung của các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm. Thành phố yêu cầu chủ đầu tư giám sát chặt chẽ năng lực và tiến độ thi công, tránh để tình trạng chậm trễ kéo dài như trước", ông Giang cho hay.

Giao thông, ngập úng... ngày càng gây áp lực

Đối với vấn đề kẹt xe sau sáp nhập, ông Giang nhận định tình hình giao thông tại TP.HCM đang chịu áp lực rất lớn do lượng phương tiện tăng nhanh, đặc biệt từ các hướng cửa ngõ như Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) đổ vào thành phố. Trong khi đó, nhiều tuyến đường hiện hữu hẹp, hạ tầng chưa đồng bộ. Các dự án lớn như tuyến metro số 2 đang thi công chiếm dụng mặt đường khiến diện tích mặt đường dành cho lưu thông bị thu hẹp.

Theo Sở Xây dựng, thành phố hiện tập trung triển khai bốn dự án trọng điểm tại các cửa ngõ gồm Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22 và tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ. Ngoài ra, nhiều công trình khác như cầu Phú Mỹ – Thủ Thiêm, đường Liên Phường, Quốc lộ 50 và các tuyến đường song hành đang được khẩn trương thi công.

Sở cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP.HCM xây dựng kế hoạch đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông giai đoạn 2026–2030, trong đó có tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành kết nối sân bay Long Thành, cùng các tuyến metro mới để giảm tải cho khu vực trung tâm.

Đề cập đến công tác bảo trì hạ tầng và quản lý trật tự giao thông, ông Giang cho biết thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xử lý vi phạm, bảo dưỡng thường xuyên công trình giao thông, giải tỏa hành lang an toàn đường bộ. Hệ thống đèn tín hiệu và biển báo được lắp đặt bổ sung tại các điểm giao thông phức tạp. Tuy nhiên, hiệu quả tổng thể trong việc kéo giảm ùn tắc vẫn chưa đạt kỳ vọng do quy mô giải pháp còn hạn chế, hạ tầng chưa đáp ứng tốc độ phát triển phương tiện và nhu cầu đi lại.

Về công tác chống ngập, Sở Xây dựng đã tiếp nhận toàn bộ các chương trình và dự án thoát nước, chống ngập trên địa bàn thành phố sau sáp nhập. Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021–2025 đang được rà soát và điều chỉnh để đảm bảo đồng bộ theo Đề án chống ngập do UBND TP.HCM phê duyệt vào năm 2021.

Đối với tuyến đường Trần Xuân Soạn, ông Giang khẳng định việc nâng cấp là cần thiết do cao độ hiện nay thấp hơn quy hoạch tối thiểu, hệ thống cống thoát nước nhỏ, kè hư hỏng, mặt đường xuống cấp... Dự án sẽ được thực hiện đồng bộ với hệ thống chống ngập do triều, có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu.

