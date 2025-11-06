Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

TP.HCM đối mặt mưa lớn cùng triều cường lịch sử, CSGT cảnh báo khẩn

  • Thứ năm, 6/11/2025 15:07 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP.HCM vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời triển khai nhiều biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn cho người dân.

Theo Phòng CSGT, trong 24 giờ qua, trên địa bàn TP.HCM xuất hiện mưa trên diện rộng, có nơi mưa rất to, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

Trieu cuong TP.HCM Sai Gon anh 1

CSGT dùng xe chuyên dụng đưa học sinh, người dân qua đoạn đường bị ngập hồi tháng 10.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 1-2 ngày tới, Thành phố tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 80-130 mm, có nơi trên 130 mm. Mực nước triều tại các trạm có thể đạt 1,9 m, mức cao nhất trong lịch sử.

Trước tình hình trên, Phòng CSGT đã chủ động bố trí lực lượng tại các điểm ngập nặng, khu vực dễ ùn tắc và những tuyến đường ven sông, kênh rạch để hướng dẫn, phân luồng, hỗ trợ người dân di chuyển an toàn. Lực lượng sẽ túc trực 24/24 tại các chốt trọng điểm, sẵn sàng cứu hộ phương tiện chết máy, đưa người dân ra khỏi khu vực ngập sâu.

Trên các tuyến đường thủy, lực lượng CSGT cũng tăng cường tuần tra, chuẩn bị xuồng, phao cứu sinh và phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra an toàn tại các bến phà, công trình đang thi công, khu vực có nguy cơ sạt lở.

Phòng CSGT phối hợp với Sở Xây dựng TP.HCM và chính quyền địa phương đang khảo sát, lắp đặt rào chắn, biển cảnh báo, đồng thời kiểm tra hệ thống thoát nước tại các điểm xung yếu nhằm giảm thiểu tình trạng ngập úng.

Người dân cần theo dõi bản tin thời tiết, cập nhật tình hình giao thông qua các phương tiện truyền thông trước khi ra đường; hạn chế lưu thông vào khu vực ngập nặng, tránh nguy cơ tai nạn hoặc hư hỏng phương tiện. Khi di chuyển bằng phương tiện thủy, người dân cần tuân thủ quy định mặc áo phao và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn.

Hôm nay, triều cường ở TP.HCM có thể vượt mức lịch sử

Đỉnh triều cường cao nhất tại TPHCM đợt Rằm tháng Chín được dự báo xuất hiện vào ngày 6 và 7/11, có nơi cao trên báo động 3, khả năng vượt mức lịch sử.

8 giờ trước

Người dân TP.HCM chèo thuyền trên phố

Triều cường dâng cao khiến nhiều nơi tại TP.HCM bị ngập sâu, đi lại khó khăn nên nhiều nơi người dân chọn cách bơi xuồng trên đường phố.

10 giờ trước

Triều cường dâng cao tại TP.HCM giờ tan tầm, xe chết máy la liệt

Ngày 5/11, triều cường lên cao giờ tan tầm, tuyến đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận) thành biển nước. Người dân vật vã về nhà.

19 giờ trước

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

  • Triều cường

    Triều cường

    Triều cường là một trong 4 giai đoạn biến đổi của hiện tượng thủy triều (nước lớn - triều cường - nước ròng - triều thấp), là lúc nước dâng lên đến điểm cao nhất của nó do sự thay đổi lực hấp dẫn từ mặt trăng (chủ yếu) và mặt trời tại một điểm bất kỳ trên bề mặt trái đất khi trái đất quay. Triều cường xảy ra khi mặt trăng, mặt trời và trái đất nằm thẳng hàng nhau, tức vào ngày 30-1 và 15-16 âm lịch hàng tháng.

Đọc tiếp

