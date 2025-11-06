Người dân TP.HCM chèo thuyền trên phố

Triều cường dâng cao khiến nhiều nơi tại TP.HCM bị ngập sâu, đi lại khó khăn nên nhiều nơi người dân chọn cách bơi xuồng trên đường phố.

Tối 5/11, phóng viên báo Tiền Phong ghi nhận, triều cường nhiều nơi dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị ngập nặng. Di chuyển bằng đường bộ gặp nhiều khó khăn khi qua các điểm bị ngập sâu, một số người dân đã dùng xuồng làm phương tiện lưu thông trên đường phố.

Người dân chèo thuyền trên đường Trần Tử Bình giao với đường Lý Thường Kiệt, phường Thủ Dầu Một.

Theo ghi nhận, từ chiều muộn, triều cường bắt đầu dâng cao gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường, như Trần Tử Bình (phường Thủ Dầu Một), Cách Mạng Tháng Tám (phường Lái Thiêu) ven sông Sài Gòn.

Nhiều phương tiện bị chết máy, hư hỏng khi cố gắng đi qua khu vực bị ngập sâu.

Lưu thông trên đường bị ngập khiến nhiều xe máy bị hư hỏng.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường đầu tháng 11 tại TP.HCM có thể phá vỡ kỷ lục vừa lập của đợt triều cường giữa tháng 10 vừa qua.

Mực nước cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng 9 (âm lịch) trong 2-3 ngày tới.

Theo dự báo, đỉnh triều cao nhất có thể xuất hiện ở mức như sau: Trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở mức 1,72-1,78 m (trên báo động 3 khoảng 0,12-0,18 m). Mức triều lịch sử tại trạm Phú An là 1,77 m, trạm Nhà Bè: 1,8 m.

Trạm Thủ Dầu Một ở mức 1,87-1,9 m (trên báo động 3 khoảng 0,27-0,3 m). Đồng thời, TP.HCM có thể mưa to do ảnh hưởng của cơn bão số 13 và hoạt động mạnh lên của dải hội tụ nhiệt đới, hội tụ gió.