Triều cường dâng cao tại TP.HCM giờ tan tầm, xe chết máy la liệt

Từ khoảng 16h30, trên đường Trần Xuân Soạn (đoạn dưới cầu Tân Thuận, phường Tân Thuận), mực nước dâng cao gần đến đầu gối, phương tiện di chuyển rất khó khăn. Người dân cho biết đây là ngày đầu tiên khu vực này chịu ảnh hưởng bởi triều cường.

Hàng loạt xe chết máy, người dân dẫn bộ giữa biển nước. Nước ngập lênh láng trước các cửa hàng, gây khó khăn cho việc đi lại.

Một số người phải co gối, cố gắng giữ thăng bằng khi di chuyển qua dòng nước đục ngầu.

Bà Nguyễn Hậu Dung (65 tuổi) cõng cháu trai 5 tuổi trên lưng từ trường mẫu giáo về nhà. Quãng đường chưa đến 1 cây số, song bà phải dừng lại nghỉ mệt nhiều lần. "Cháu còn nhỏ quá, nước lên thế này làm sao tự đi được", bà Dung nói.

Anh Trọng Tài (25 tuổi), tài xế công nghệ, bị chết máy xe trong lúc di chuyển qua đoạn đường này. Anh lo lắng khi còn đơn giao hàng phải hoàn thành.

Học sinh gặp nhiều khó khăn khi di chuyển qua đoạn đường ngập. Trước tình trạng này, có nhiều người quay đầu, đành chờ nước rút.

Cô Lê Thị Thái Linh (52 tuổi), sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn cho biết cả nhà đã quen với cảnh ngập lụt."Một tháng nước lên 6 lần", cô Linh kể. Cách đây 4 năm, cô nâng nền nhà lên 4 tấc.

Trước dự báo về đợt triều cường đầu tháng 11, hầu hết mọi hộ dân trên đường đã khoá chặt cửa, ngăn không cho nước tràn vào nhà.

Đường bộ cũng lênh láng nước như đường sông. Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cũng cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra trên khu vực Nam bộ từ ngày 6/11 đến 7/11 do ảnh hưởng của bão Kalmaegi (bão số 13), với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-90 mm, có nơi trên 90 mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt cục bộ.

Theo chuyên gia, dự báo TP.HCM và Nam Bộ 2-3 ngày tới vẫn có mưa, tập trung vào chiều tối, mưa lớn kết hợp triều cường, cảnh báo có nơi ngập cục bộ.

Gần một tuần triều cường liên tục đạt đỉnh, những người sống ven sông, ven kênh ở TP.HCM vô tình trở thành đối tượng yếu thế, chịu tác động đầu tiên.

Chiều 24/10, triều cường tại TP.HCM đạt đỉnh gần 1,8 m, trùng lúc mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, người dân di chuyển khó khăn giữa dòng nước.

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.