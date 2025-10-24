Người dân TP.HCM vật vã khi triều cường đạt đỉnh

Ghi nhận của Tri Thức - Znews chiều 24/10, người dân di chuyển khó khăn trên đường Nguyễn Hữu Bằng (phường Phú Thuận, TP.HCM) do nước ngập sâu.

Cùng thời điểm ở khu vực bờ kè hầm Thủ Thiêm (phường An Khánh), triều cường cũng đạt đỉnh, gây ngập sâu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đỉnh triều cường tại TP.HCM vẫn còn ở mức cao, thời gian xuất hiện vào ngay giờ tan tầm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống, sinh hoạt người dân.

Đây là nơi nhiều người dân thường đến hóng gió, uống nước vào buổi chiều. Nhiều chủ quán nước cho biết họ phải dọn hàng xóm vì nước lên quá nhanh và sâu, không thể bán hàng vào những ngày này.

Nước dâng cao cuốn theo nhiều cua, cá tràn lên mặt đường. Triều cường hôm nay có thể cao hơn mức dự báo do gió Đông Bắc đẩy nước từ cửa sông vào sâu đất liền. Mưa kết hợp triều cường sẽ gây ngập nặng hơn.

Nhiều đoạn đường nước ngập gần nửa bánh xe, xe máy di chuyển chậm, người đi bộ phải men theo lề để tránh vùng nước sâu.

Nhiều cửa hàng trên đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ) cũng ngập nặng từ chiều. Người dân cho biết năm nay, mực nước cao hơn các năm trước, nước dâng nhanh khiến việc dọn hàng hóa gặp nhiều khó khăn.

Người dân sinh sống tại khu cho biết nước bắt đầu dâng từ khoảng 4h sáng, đến 19-20h lại rút. Tuy nhiên so với buổi sáng thì triều cường buổi chiều nặng hơn rất nhiều.

Nhiều xe bị chết máy giữa đường do ảnh hưởng bởi triều cường.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, triều cường tại TP.HCM ngày 24/10 đạt đỉnh 1,78 m ở trạm Nhà Bè và 1,77 m tại trạm Phú An, kết hợp mưa lớn khiến nhiều khu vực tiếp tục ngập sâu vào buổi tối.

Sáng 24/10, triều cường tại TP.HCM đạt mức báo động 2. Nhiều tuyến đường ngập sâu từ sáng sớm, xe cộ, người dân đi lại khó khăn.

Triều cường đạt đỉnh tại phường Bình Quới (TP.HCM) khiến nhiều hộ dân chịu cảnh ngập sâu hơn 8 tiếng. Nửa đêm, nhiều căn nhà vẫn sáng đèn, xoay sở giữa biển nước.

Chiều tối 22/10, mực nước trên các sông, kênh, rạch tại TP.HCM tiếp tục dâng cao theo kỳ triều cường đầu tháng Chín Âm lịch, khiến nhiều tuyến đường trũng thấp bị ngập sâu.

