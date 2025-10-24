Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người dân TP.HCM vật vã khi triều cường đạt đỉnh

  • Thứ sáu, 24/10/2025 20:37 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Chiều 24/10, triều cường tại TP.HCM đạt đỉnh gần 1,8 m, trùng lúc mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, người dân di chuyển khó khăn giữa dòng nước.

trieu cuong o TPHCM anh 1

Ghi nhận của Tri Thức - Znews chiều 24/10, người dân di chuyển khó khăn trên đường Nguyễn Hữu Bằng (phường Phú Thuận, TP.HCM) do nước ngập sâu.

trieu cuong o TPHCM anh 2

Cùng thời điểm ở khu vực bờ kè hầm Thủ Thiêm (phường An Khánh), triều cường cũng đạt đỉnh, gây ngập sâu. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đỉnh triều cường tại TP.HCM vẫn còn ở mức cao, thời gian xuất hiện vào ngay giờ tan tầm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống, sinh hoạt người dân.
trieu cuong o TPHCM anh 3trieu cuong o TPHCM anh 4trieu cuong o TPHCM anh 5trieu cuong o TPHCM anh 6

Đây là nơi nhiều người dân thường đến hóng gió, uống nước vào buổi chiều. Nhiều chủ quán nước cho biết họ phải dọn hàng xóm vì nước lên quá nhanh và sâu, không thể bán hàng vào những ngày này.
trieu cuong o TPHCM anh 7

Nước dâng cao cuốn theo nhiều cua, cá tràn lên mặt đường. Triều cường hôm nay có thể cao hơn mức dự báo do gió Đông Bắc đẩy nước từ cửa sông vào sâu đất liền. Mưa kết hợp triều cường sẽ gây ngập nặng hơn.

trieu cuong o TPHCM anh 8

Nhiều đoạn đường nước ngập gần nửa bánh xe, xe máy di chuyển chậm, người đi bộ phải men theo lề để tránh vùng nước sâu.
trieu cuong o TPHCM anh 9trieu cuong o TPHCM anh 10trieu cuong o TPHCM anh 11trieu cuong o TPHCM anh 12

Nhiều cửa hàng trên đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ) cũng ngập nặng từ chiều. Người dân cho biết năm nay, mực nước cao hơn các năm trước, nước dâng nhanh khiến việc dọn hàng hóa gặp nhiều khó khăn.
trieu cuong o TPHCM anh 13

Người dân sinh sống tại khu cho biết nước bắt đầu dâng từ khoảng 4h sáng, đến 19-20h lại rút. Tuy nhiên so với buổi sáng thì triều cường buổi chiều nặng hơn rất nhiều.

trieu cuong o TPHCM anh 14

Nhiều xe bị chết máy giữa đường do ảnh hưởng bởi triều cường.

trieu cuong o TPHCM anh 15

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, triều cường tại TP.HCM ngày 24/10 đạt đỉnh 1,78 m ở trạm Nhà Bè và 1,77 m tại trạm Phú An, kết hợp mưa lớn khiến nhiều khu vực tiếp tục ngập sâu vào buổi tối.

Triều cường lên cao sáng sớm, người dân TP.HCM lội nước đi làm

Sáng 24/10, triều cường tại TP.HCM đạt mức báo động 2. Nhiều tuyến đường ngập sâu từ sáng sớm, xe cộ, người dân đi lại khó khăn.

32:1926 hôm qua

Người dân TP.HCM thức trắng đêm chạy triều cường

Triều cường đạt đỉnh tại phường Bình Quới (TP.HCM) khiến nhiều hộ dân chịu cảnh ngập sâu hơn 8 tiếng. Nửa đêm, nhiều căn nhà vẫn sáng đèn, xoay sở giữa biển nước.

35:2081 hôm qua

Triều cường lên báo động 3, xe chết máy la liệt ở TP.HCM

Chiều tối 22/10, mực nước trên các sông, kênh, rạch tại TP.HCM tiếp tục dâng cao theo kỳ triều cường đầu tháng Chín Âm lịch, khiến nhiều tuyến đường trũng thấp bị ngập sâu.

21:43 22/10/2025

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

Khương Nguyễn - Hoài Bão - Đức An

triều cường ở TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh Triều cường Thanh Đa ngập sâu Nguyễn Hữu Bằng Thủ Thiêm bờ kè

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý