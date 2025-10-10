Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Triều cường đạt đỉnh giờ tan tầm, người dân TP.HCM lội nước về nhà

  • Thứ sáu, 10/10/2025 06:49 (GMT+7)
Triều cường dâng cao đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu, hàng loạt xe chết máy, người dân bì bõm lội nước về nhà.

Trieu cuong ngap TP.HCM anh 1

Chiều tối 9/10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong giờ tan tầm.
Trieu cuong ngap TP.HCM anh 2

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, khoảng 17h, mực nước triều tại khu vực đường Rạch Cùng (Quận 8 cũ) dâng rất nhanh. Chỉ chưa đầy một giờ, mặt đường đã ngập sâu 40-50 cm, nước tràn qua nửa bánh xe máy.
Trieu cuong ngap TP.HCM anh 3

Theo ghi nhận, nhiều phương tiện bị chết máy, buộc người dân phải xuống dắt bộ qua đoạn đường ngập. Nguyên nhân được xác định là do nước kênh Đôi dâng cao, vượt qua hệ thống đê kè và tràn vào khu dân cư.
Trieu cuong ngap TP.HCM anh 4

Đoạn ngập nặng nhất là khu vực sát bờ kênh gần bến phà Phú Định. Trời tối, nước ngập sâu khiến người dân đi lại khó khăn, hàng loạt xe chết máy giữa đường.
Trieu cuong ngap TP.HCM anh 5

Ông Hoàng Minh Phước, cư dân sinh sống tại khu vực này, chia sẻ: “Cứ đến đợt triều cường là khổ sở, ảnh hưởng đến sinh hoạt lẫn việc đi lại. Dù đã quen nhưng ai cũng mong tình trạng này sớm được khắc phục”.
Trieu cuong ngap TP.HCM anh 6

Nước dâng cao nhấn chìm mặt đường kết hợp trời tối khiến việc di chuyển của người dân thêm phần khó khăn.
Trieu cuong ngap TP.HCM anh 7

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, ngày 9/10, mực nước tại nhiều trạm quan trắc đạt và vượt báo động 3 từ 5 tới 10 cm. Dự báo trong 1–2 ngày tới, triều cường vẫn ở mức cao, trùng thời điểm mưa rào chiều tối, làm tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng ven sông, kênh rạch. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chủ động kê cao đồ đạc, hạn chế ra đường vào giờ triều đạt đỉnh để đảm bảo an toàn.

