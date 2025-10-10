Triều cường đạt đỉnh giờ tan tầm, người dân TP.HCM lội nước về nhà

Chiều tối 9/10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong giờ tan tầm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VTC News, khoảng 17h, mực nước triều tại khu vực đường Rạch Cùng (Quận 8 cũ) dâng rất nhanh. Chỉ chưa đầy một giờ, mặt đường đã ngập sâu 40-50 cm, nước tràn qua nửa bánh xe máy.

Theo ghi nhận, nhiều phương tiện bị chết máy, buộc người dân phải xuống dắt bộ qua đoạn đường ngập. Nguyên nhân được xác định là do nước kênh Đôi dâng cao, vượt qua hệ thống đê kè và tràn vào khu dân cư.

Đoạn ngập nặng nhất là khu vực sát bờ kênh gần bến phà Phú Định. Trời tối, nước ngập sâu khiến người dân đi lại khó khăn, hàng loạt xe chết máy giữa đường.

Ông Hoàng Minh Phước, cư dân sinh sống tại khu vực này, chia sẻ: “Cứ đến đợt triều cường là khổ sở, ảnh hưởng đến sinh hoạt lẫn việc đi lại. Dù đã quen nhưng ai cũng mong tình trạng này sớm được khắc phục”.

Nước dâng cao nhấn chìm mặt đường kết hợp trời tối khiến việc di chuyển của người dân thêm phần khó khăn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, ngày 9/10, mực nước tại nhiều trạm quan trắc đạt và vượt báo động 3 từ 5 tới 10 cm. Dự báo trong 1–2 ngày tới, triều cường vẫn ở mức cao, trùng thời điểm mưa rào chiều tối, làm tăng nguy cơ ngập tại các vùng trũng ven sông, kênh rạch. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chủ động kê cao đồ đạc, hạn chế ra đường vào giờ triều đạt đỉnh để đảm bảo an toàn.

Sau khi hoàn thành khoảng 92% khối lượng, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của TP.HCM "đứng hình” gần 5 năm vì vướng mắc pháp lý. Nhiều hạng mục dần xuống cấp, người dân tiếp tục sống trong cảnh bất an vì ngập lụt.

Ngập úng không chỉ là nỗi ám ảnh thường trực ở TP.HCM, mà còn là bài toán thách thức mục tiêu xây dựng đô thị hiện đại.

Cơn mưa kèm gió giật mạnh vào chiều 11/9 đã khiến nhiều tuyến đường ở khu vực phía Tây TP.HCM ngập úng, nhiều cây xanh bị ngã đổ, người đi đường hốt hoảng tìm nơi trú ẩn.

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.