Hiện trạng cống chống ngập 10.000 tỷ của TP.HCM 'đứng hình' suốt 5 năm

Ngày 21/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho dự án Giải quyết ngập do triều tại TP.HCM (giai đoạn 1), có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu. Theo Sở Tài chính TP.HCM, sau khi UBND TP ban hành kế hoạch, việc thực hiện sẽ được giám sát chặt chẽ để đảm bảo tiến độ; công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2026 và quyết toán vào năm 2027.