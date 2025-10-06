Hiện trạng cống chống ngập 10.000 tỷ của TP.HCM 'đứng hình' suốt 5 năm

|
Siêu dự án chống ngập của TP.HCM khởi công năm 2016 theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao), gồm 6 cống ngăn triều: Cây Khô, Mương Chuối, Phú Xuân, Bến Nghé, Tân Thuận và Phú Định. Trong hình, ổng ngăn triều Phú Định nằm trên dòng kênh Đôi, Cống có nhiệm vụ ngăn triều từ sông Vàm Cỏ Đông và sông Cần Giuộc vào thành phố.
Với tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, dự án cống ngăn triều được kỳ vọng hoàn thành năm 2018 để bảo vệ 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu khỏi ngập do triều và biến đổi khí hậu. Nhưng sau nhiều năm, công trình vẫn đình trệ, còn ngập lụt diễn ra ngày càng nặng nề, đặc biệt ở khu vực quận 7 cũ.
Cống ngăn triều Tân Thuận, công trình thi công đạt khoảng 93% khối lượng nhưng trong tình trạng "đắp chiếu" trong nhiều năm qua.
Cống ngăn triều Tân Thuận được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng ngập úng do triều cường tại kênh Tẻ, nhất là trên tuyến đường Trần Xuân Soạn. Trong hình, người dân khó khăn di chuyển qua khu vực này khi triều cường dâng cao, ghi nhận tháng 10/2024.
Ngày 21/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho dự án Giải quyết ngập do triều tại TP.HCM (giai đoạn 1), có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu. Theo Sở Tài chính TP.HCM, sau khi UBND TP ban hành kế hoạch, việc thực hiện sẽ được giám sát chặt chẽ để đảm bảo tiến độ; công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2026 và quyết toán vào năm 2027.
Công trường cống ngăn triều Phú Định không có công nhân làm việc, lối đi khu vực hệ thống nhà điều hành bị phủ kín bởi cây cỏ.
Cạnh cống chống ngập Phú Định, đường Đình An Tài thường xuyên ngập nước sau mưa. Ông Trương Thanh Lâm, trưởng khu phố 58, cho biết tình trạng nước đọng khiến muỗi sinh sôi, chỉ riêng tháng 9 đã có 3 trẻ mắc sốt xuất huyết. Ông cũng nhận xét, kể từ khi dự án thi công vào năm 2016, ngập tại khu vực này ngày càng nghiêm trọng.
Theo người dân, từ tháng 7 âm lịch đến tháng Giêng năm sau, triều cường dâng cao đều đặn hai lần mỗi tháng – vào đầu và cuối tháng, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, đi lại và đời sống thường ngày.
Sống cạnh công trường cống Phú Định, ông Nguyễn Văn Tiệm (70 tuổi) cho biết: "Công trình bỏ hoang mấy năm nay, chúng tôi chỉ mong dự án sớm khởi động lại và có giải pháp thoát nước để không còn chịu cảnh sống chung với ngập".
Không gian sinh hoạt chung, hóng gió của người dân khu vực quanh đây bị ngập dù mưa nhỏ.
Tháng 8/2020, cổng ngăn triều Phú Xuân đã lắp đặt 2 cửa van nặng 212 tấn. Song, dự án này cũng đã tạm dừng thi công cho đến nay. Cống ngăn triều Phú Xuân được xây dựng tại vị trí đầu Rạch Đĩa đổ ra sông Soài Rạp. Tuy nhiên, công trình vẫn còn dang dở, trong khi khu dân cư phía trong thường xuyên chịu cảnh ngập nước.