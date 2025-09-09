Người dân TP.HCM bì bõm lội nước về nhà

Chiều 9/9, triều cường kết hợp mưa kéo dài khiến nhiều tuyến đường khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch ở TP.HCM bị ngập.

Theo ghi nhận, dù đỉnh triều Rằm tháng 7 âm lịch đợt này được dự báo không vượt mức báo động 3, song sự cộng hưởng giữa nước dâng và mưa đã gây ngập cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TP.HCM), đoạn dài khoảng 1,5 km bị ngập khoảng nửa bánh xe. Nhiều phương tiện di chuyển khó khăn, một số xe bị chết máy giữa dòng nước, buộc người dân phải dắt bộ, bì bõm lội qua điểm ngập.

Nhiều xe "chết máy" do ngập nước, người dân bì bõm lội nước.

Người dân lội nước về nhà trong giờ tan tầm chiều 9/9.

Hàng năm, từ tháng Bảy âm lịch đến cuối năm, các đợt triều cường thường xuyên gây ngập tại những khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch ở TP.HCM.

Giao thông đi lại bị ảnh hưởng do ngập nước.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh và ở mức cao. Dự báo mực nước tại hầu hết trạm, vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ tiếp tục lên theo kỳ triều cường Rằm tháng 7 âm lịch trong hai ngày nữa.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo đỉnh triều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày-11/9 (nhằm ngày 18-20/7 âm lịch) và ở mức như sau:

Tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè Bè (kênh Đồng Điền) có thể đạt mức 1,48-1,53 m (xấp xỉ báo động 2).

Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 5 tới 7 giờ và 17-19 giờ.

Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ 2.

"Đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP.HCM", Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ thông tin.