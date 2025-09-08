Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Đường biến thành sông sau mưa lớn kéo dài tại TP.HCM

  • Thứ hai, 8/9/2025 19:02 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Chiều tối 8/9, cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ diễn ra ở khu vực TP.HCM khiến nhiều nơi bị ngập sâu.

Mưa kéo dài giờ tan tầm, người đi đường ở TP.HCM té ngã Mưa lớn kéo dài vào giờ tan tầm chiều 8/9 khiến nhiều tuyến đường TP.HCM gần như “nghẹt thở”. Xe cộ nối dài nhích từng chút, nhiều đoạn đường ngập úng, người đi đường bị ngã xe.
Ket xe Thu Duc TP.HCM anh 1

Khoảng 17h hôm nay 8/9, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống khu vực phường Bình Trưng, TP.HCM khiến đoạn đường Nguyễn Duy Trinh ngập nước nghiêm trọng.
Ket xe Thu Duc TP.HCM anh 2

Khu vực ngập kéo dài khoảng 400 m trên đường Nguyễn Duy Trinh, từ đường Nguyễn Từ Nghiêm đến đường Nguyễn Tuyển.
Ket xe Thu Duc TP.HCM anh 3

Người dân tại đây cho biết, sau cơn mưa lớn, đoạn đường này bắt đầu có tình trạng ngập nước khoảng 17h30. Mực nước sâu nhất có nơi lên đến khoảng 1 m.
Ket xe Thu Duc TP.HCM anh 4

Đến 18h45, đoạn đường này vẫn trong tình trạng ngập sâu, đi lại rất khó khăn, nhất là người đi xe máy.
Ket xe Thu Duc TP.HCM anh 5

Người dân và nhân viên thoát nước đô thị móc rác từ cống để khơi thông dòng chảy.
Ket xe Thu Duc TP.HCM anh 6

Cơn mưa nặng hạt đúng ngay giờ tan tầm nên nhiều người chật vật trên đường về nhà.
Ket xe Thu Duc TP.HCM anh 7

Cơn mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều nơi trên địa bàn TP Thủ Đức cũ bị ngập sâu.
Ket xe Thu Duc TP.HCM anh 8

Nước ngập nên người dân đi lại rất khó khăn.

Ôtô lao vào người đi đường, tài xế bất tỉnh bên trong xe ở Thủ Đức

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ ôtô bán tải tông gãy trụ điện và húc vào xe máy làm một người bị thương xảy ra ở phường Thủ Đức, TP.HCM.

14:11 2/8/2025

Nhiều phường tại TP.HCM bị cúp nước cuối tuần này

Để bảo trì, sửa chữa định kỳ và lắp đặt thiết bị, Nhà máy nước Thủ Đức sẽ tạm ngưng hoạt động bơm cấp nước từ đêm thứ Bảy đến rạng sáng Chủ nhật tuần này.

13:00 18/7/2025

Xe đầu kéo văng khỏi đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Sáng ngày 17/6, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh).

13:17 17/6/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/duong-bien-thanh-song-sau-mua-lon-keo-dai-tai-tphcm-post1776491.tpo

Duy Anh/Tiền Phong

Kẹt xe Thủ Đức TP.HCM Tp. Hồ Chí Minh Kẹt xe Thủ Đức Tắc đường TP.HCM Đường thành sông TP.HCM

  • Tp. Hồ Chí Minh

    • Diện tích: 2.095,06 km²
    • Dân số: 8.297.500 người (dân cư chính thức năm 2016)
    • Phân chia hành chính: 19 quận và 5 huyện
    • Vùng: Đông Nam Bộ
    • Mã điện thoại: 28
    • Biển số xe: 41, từ 50 đến 59

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý