Đường biến thành sông sau mưa lớn kéo dài tại TP.HCM

Khu vực ngập kéo dài khoảng 400 m trên đường Nguyễn Duy Trinh, từ đường Nguyễn Từ Nghiêm đến đường Nguyễn Tuyển.

Người dân tại đây cho biết, sau cơn mưa lớn, đoạn đường này bắt đầu có tình trạng ngập nước khoảng 17h30. Mực nước sâu nhất có nơi lên đến khoảng 1 m.

Đến 18h45, đoạn đường này vẫn trong tình trạng ngập sâu, đi lại rất khó khăn, nhất là người đi xe máy.

Người dân và nhân viên thoát nước đô thị móc rác từ cống để khơi thông dòng chảy.

Cơn mưa nặng hạt đúng ngay giờ tan tầm nên nhiều người chật vật trên đường về nhà.

Cơn mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều nơi trên địa bàn TP Thủ Đức cũ bị ngập sâu.

Nước ngập nên người dân đi lại rất khó khăn.

