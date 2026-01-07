Xe máy mất lái, người phụ nữ tử vong dưới bánh xe đầu kéo

Chiều 7/1, trên địa bàn phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên xảy ra va chạm giữa xe máy và xe đầu kéo, làm một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm giữa xe máy và xe đầu kéo xảy ra vào khoảng 16 giờ 19 phút, tại Km76+100 Quốc lộ 279, đoạn qua địa phận phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 1 người điều khiển xe máy biển kiểm soát 27B1-986.21 lưu thông theo hướng Điện Biên – Tuần Giáo đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 29E-277.73, kéo theo rơ-moóc 29RM-028.30, đang di chuyển cùng chiều. Hậu quả, người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Theo camera của các hộ dân ven đường cho thấy, trong quá trình lưu thông, người phụ nữ vượt lên ngang xe đầu kéo rồi bất ngờ mất lái, ngã lao xe máy vào phía sau bánh xe đầu kéo.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực, tổ chức khám nghiệm và điều tra, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Các phương tiện liên quan được tạm giữ để phục vụ công tác xác minh theo quy định.

