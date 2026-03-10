Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nếu tăng 8% lương cơ sở, cán bộ, công chức nhận bao nhiêu mỗi tháng?

  • Thứ ba, 10/3/2026 12:06 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Chính phủ dự kiến điều chỉnh lương cơ sở tăng khoảng 8% từ 1/7/2026; các khoản lương hưu, trợ cấp người có công và an sinh xã hội cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Tiếp xúc cử tri tỉnh Lào Cai sáng 9/3, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết từ ngày 1/7/2026, Chính phủ dự kiến tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%. Các khoản lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.

Bảng tổng hợp thay đổi mức lương cơ sở qua các năm (2000-2006)

Lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8% như nêu trên, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2,53 triệu đồng/tháng (mỗi tháng tăng khoảng gần 190.000 đồng).

Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương = lương cơ sở x hệ số lương. Đây cũng là cơ sở để xác định nhiều khoản phụ cấp trong khu vực công như phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, thâm niên và các chế độ chính sách khác.

Hiện nay, có 4 nhóm đối tượng chính đang áp dụng mức lương cơ sở và hệ số lương, bao gồm:

- Cán bộ, công chức làm việc từ cấp xã tới trung ương.

- Người làm việc trong các đơn vị của Đảng/Nhà nước, trong các tổ chức chính trị xã hội/đơn vị sự nghiệp công lập và đang làm việc theo chế độ hợp đồng.

- Người là sĩ quan, hạ sĩ quan, Quân đội nhân dân/công an nhân dân chuyên nghiệp, chiến sĩ phục vụ có thời hạn.

- Người thực hiện nhiệm vụ chuyên trách ở các cấp cơ sở như xã/thôn, trong các tổ dân phố/phường/thị trấn...

Theo quy định, mức lương cơ sở là mức lương được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động và lực lượng vũ trang.

Mức lương cơ sở thường được điều chỉnh hàng năm để đảm bảo tính công bằng và phản ánh tình hình kinh tế - xã hội.

Mức lương tối thiểu vùng 2026 tăng bao nhiêu phần trăm?

Từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh với mức tăng 7,1-7,3%, tương ứng tăng thêm 250.000-350.000 đồng/tháng.

14:00 7/1/2026

Cái nhìn mới về mối quan hệ gia đình

Bằng cách chia sẻ những câu chuyện, tình huống đã từng tham vấn, tiến sĩ Choi Kwang Huyn mang đến những cái nhìn mới về mối quan hệ gia đình thông qua cuốn sách Hai mặt của gia đình. Cuốn sách phân tích, mổ xẻ hàng loạt những tình huống xoay quanh cuộc sống gia đình như: ngoại tình, chứng nghiện một điều gì đó, lựa chọn người bạn đời tương đồng... Từ đó, sách giúp độc giả nhận thức đầy đủ nguyên nhân của sự việc, đồng thời tìm được cách chấp nhận và xoa dịu những tổn thương trong lòng.

