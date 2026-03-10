Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bé trai 12 tuổi tử vong ở hồ bơi tại Đồng Tháp

  • Thứ ba, 10/3/2026 13:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một bé trai 12 tuổi đã tử vong do đuối nước khi tắm tại hồ bơi tư nhân ở phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp. Cơ quan công an đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra.

Ngày 10/3, công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân làm một bé trai 12 tuổi bị đuối nước tại một hồ bơi tư nhân trên địa bàn phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp.

Duoi nuoc anh 1

Nơi hồ bơi xảy ra vụ đuối nước làm bé trai tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 9/3, công an tỉnh Đồng Tháp nhận tin báo về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân tại Hồ bơi A. D. (khu phố Gò Tre, phường Long Thuận). Sau đó, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phân công lực lượng nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nạm nhân được xác định là em Ngô Quốc V. (sinh năm 2014, ngụ ấp Tân Phước 4, xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp). Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân em V. tử vong là do ngạt nước.

Vào chiều ngày 9/3, em V. đến tắm tại hồ bơi A. D. thì bị đuối nước. Sau khi xảy ra vụ đuối nước hồ bơi A. D. đã có thông báo tạm ngừng dịch vụ hồ bơi.

Được biết em V. mồ côi cha, mẹ đã bỏ đi. Em V. sống cùng ông bà ở ấp Tân Phước 4, xã Tân Đông. Gia thuộc diện khó khăn, hàng ngày, ông của em V. phải đi bán vé số để nuôi cả gia đình.

