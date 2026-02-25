Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Phát hiện hai thiếu niên tử vong dưới kênh Tàu Hủ ở TP.HCM

  • Thứ tư, 25/2/2026 12:24 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ hai thiếu niên tử vong dưới kênh Tàu Hủ. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là vụ đuối nước.

Ngày 25/2, lực lượng chức năng TP.HCM đã tìm thấy thi thể hai thiếu niên ở khu vực Kênh Tàu Hủ.

Công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do trời tối, tầm nhìn dưới nước hạn chế và dòng chảy phức tạp.

Theo thông tin ban đầu, chiều 23/2, người dân phát hiện hai thiếu niên gặp nạn dưới kênh nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Sau hơn một giờ triển khai các biện pháp lặn tìm, lực lượng chức năng đã lần lượt tìm thấy thi thể hai nam thiếu niên 14 và 15 tuổi. Thi thể các nạn nhân sau đó được đưa lên bờ bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình để lo hậu sự.

Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu xác định đây là vụ đuối nước.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, nhắc nhở trẻ em khi vui chơi gần sông, kênh, rạch; đồng thời trang bị kỹ năng bơi lội và kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước nhằm phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.

