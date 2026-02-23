Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện hai thi thể cùng ôtô dưới kênh ở Gia Lai

  • Thứ hai, 23/2/2026 14:38 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Trưa 23/2, ông Mai Xuân Hậu, Chủ tịch UBND xã Bình An (tỉnh Gia Lai), cho biết địa phương vừa phát hiện hai thi thể (một nam, một nữ) cùng một ôtô dưới kênh Văn Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng nay, chính quyền xã Bình An nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới (không rõ lai lịch) vướng vào cống ở kênh Văn Phong, thôn Phú Lạc.

Trục vớt chiếc ôtô.

Lực lượng chức năng sau đó tổ chức tìm kiếm xung quanh và phát hiện một ôtô chìm dưới kênh, cách vị trí tìm thấy thi thể khoảng 100 m.

Tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, lực lượng chức năng tiến hành cắt nước trên tuyến kênh để dò tìm. Quá trình rà soát, họ phát hiện thêm một thi thể nữ giới, cách vị trí chiếc xe khoảng 1 km.

Theo Chủ tịch xã Bình An, qua xác minh ban đầu, nạn nhân nam tên C.V.B (SN 2001, ở xã KBang, tỉnh Gia Lai); nạn nhân nữ tên T.T.N.H (SN 1995, ở xã Kon Giang, tỉnh Gia Lai).

Cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trương Định/Tiền Phong

